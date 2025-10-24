Bulle littéraire ? En 6 ans, le marché italien de la BD a triplé

Alors que, durant les neuf premiers mois de 2019, on vendait 2,14 millions d’exemplaires de bandes dessinées pour une valeur de 20,1 millions d’euros, en 2025 on atteint 6,28 millions d’exemplaires, soit 59,5 millions d’euros de dépenses du public — une hausse de 193 % en volume et de 196 % en valeur. C’est le genre qui, depuis 2019, a connu la plus forte croissance dans les canaux commerciaux de vente de livres (librairies, boutiques en ligne et supermarchés).

Derrière ces chiffres globaux se cachent des évolutions annuelles moins linéaires et des changements profonds dans les habitudes de lecture et d’achat, qui concernent à la fois les différents segments du marché (mangas, bandes dessinées jeunesse, romans graphiques, etc.) et leur relation avec les autres genres.

L'économie du 9e art au coeur d'une rencontre

Ces aspects seront présentés en détails lors de la rencontre « I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori » (Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs), qui se tiendra le 29 octobre à Lucques, dans le cadre du Lucca Comics & Games 2025.

La rencontre, organisée par la Commission Comics et Romans Graphiques de l’Association des Éditeurs Italiens (AIE) en collaboration avec Lucca Comics & Games, aura lieu le 29 octobre à 16h, à la Chiesetta dell’Agorà.

Après les salutations de Giovanni Russo, responsable des affaires institutionnelles de Lucca Crea, Giovanni Peresson, responsable du bureau d’études de l’AIE, présentera les chiffres du secteur ainsi que les évolutions dans les comportements, le nombre et les caractéristiques des lecteurs de bandes dessinées en Italie.

S’ensuivra un débat, modéré par Luca Raffaelli, entre les éditeurs : Claudia Bovini (Star Comics), Emanuele Di Giorgi (Tunué – AIE), Giovanni Mattioli (Sergio Bonelli Editore) et Matteo Montanari (Panini Comics).

Crédits : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com