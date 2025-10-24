Dealer, deadline, un call : ces anglicismes qui nous rendent crazy

Nous passons peu à peu d’un échange réjouissant entre les langues du monde à la domination d’une seule, avec un véritable risque d’uniformisation et de standardisation. Le problème dépasse la seule question linguistique : il est aussi social et politique.

Car si l’anglais est souvent perçu comme la langue de la modernité, il incarne aussi, pour certains, celle de l’impérialisme et d’un capitalisme sans scrupules.

Les éditions Héliopoles nous en proposent les premières pages :

Journaliste à L’Express, Michel Feltin-Palas est l’auteur de la lettre d’information hebdomadaire Sur le bout des langues, consacrée au français et aux langues de France. Il a également publié Le français, une si fabuleuse histoire (Larousse, 2020), J’ai un accent, et alors ? (avec Jean-Michel Aphatie, Michel Lafon, 2020), Sauvons les langues régionales ! (Héliopoles, 2022) et Cultivons la langue française ! (Héliopoles, 2023).

Par Clotilde Martin

