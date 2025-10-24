Agatha Christie remixée dans une version Monsieur Madame

Voici l’histoire d’un cross-over plein de malice et d’une collaboration inédite, avec deux premiers ouvrages qui paraissent simultanément : Little Miss Marple : Muddle at the Vicarage et Mr Poirot : Mischief on the Nile. Le concept ? Offrir aux jeunes enfants — ceux de la maternelle et du primaire — des récits où la sagacité de Miss Marple et la logique implacable de Poirot se parent d’un ton plus léger, parfaitement adapté à un lectorat en herbe.

L’équipe éditoriale le raconte ainsi : « Pour beaucoup d’entre nous, la lecture est une habitude qui naît dès l’enfance… C’est pourquoi il est si réjouissant de voir les personnages de Mr Men et Little Miss contribuer à faire découvrir les mystères emblématiques d’Agatha Christie à une nouvelle génération. »

Une réinvention sans concessions… mais tout en douceur

Ici, point de meurtres ni de crimes sanglants : place aux mystères ludiques, aux vols intrigants et aux disparitions farfelues. L’esprit de Christie demeure, mais l’atmosphère s’allège. Dans Little Miss Marple, « Miss Marple est convaincue qu’elle peut aider l’inspecteur Nonsense et le constable Silly à découvrir la vérité ».

Cette approche rend l’univers de la reine du crime accessible aux plus jeunes, tout en préservant l’essentiel : l’enquête, les indices, la logique. Car, comme le rappelle tout admirateur de Christie, « l’ordre doit toujours être rétabli », note la BBC.

La marque Monsieur Madame, créée par Roger Hargreaves en 1971, est un pilier de la littérature jeunesse : des personnages simples, des couleurs franches, des histoires où chaque trait de caractère devient une aventure.

L’œuvre d’Agatha Christie, avec ses plus de deux milliards d’exemplaires vendus, est un monument mondial : proposer une porte d’entrée à son univers par le biais de livres illustrés permet de renouveler le public et de transmettre la passion du mystère.

Cette initiative accompagne aussi plusieurs anniversaires marquants : cinquante ans depuis la disparition de Christie, cent ans depuis la publication du roman Le Meurtre de Roger Ackroyd, et cinquante ans depuis La Dernière Énigme, publié à titre posthume.

À qui s’adresse cette collection ?

Aux enfants, évidemment : ceux qui commencent à lire seuls ou accompagnés. Mais aussi aux familles, heureuses de partager une lecture mêlant humour, curiosité et complicité. Et bien sûr, aux amateurs de Christie intrigués de voir leurs héros favoris dans un univers pastel et malicieux.

DOSSIER - Miss Marple : qui était la légendaire enquêtrice d’Agatha Christie ?

Alors, oui, les puristes craindront que cette adaptation simplifie à l’excès le génie de Christie. Le défi, ici, consistait à préserver l’essence du polar tout en l’adaptant à de jeunes esprits — un équilibre subtil, mais audacieux. D’autres y verront un objet hybride, entre hommage et produit culturel. Mais c’est précisément cette hybridation qui fait tout son charme : la rencontre improbable entre deux mondes que rien ne semblait rapprocher.

Evidemment, on assiste ici à une exploitation de licence, où les ayants droit poursuivent l'exploitation d'un oeuvre, en jouant avec la nostalgie. Mais comme le résume joliment Adam Hargreaves : « Les histoires emblématiques d’Agatha Christie prennent ici une tournure que ni elle ni mon père n’auraient pu imaginer. »

Deux nouveaux titres sont d’ailleurs déjà annoncés pour février. De quoi prolonger cette étonnante aventure littéraire où le mystère se conjugue enfin au rire.

Crédits photo : Adam Hargreaves, fils de Roger, qui a repris la série - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com