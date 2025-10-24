Lyon : retour de la braderie de la Bibliothèque municipale

Plus de 25.000 documents seront proposés à des prix exceptionnellement bas : 1 € pour les livres, CD et vinyles, 5 € pour les beaux livres et les jeux.

Romans, polars, albums jeunesse, partitions, jeux de société ou encore jeux vidéo : il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. « Une occasion unique de faire le plein de découvertes culturelles tout en donnant une seconde vie aux collections de la BmL », promet le personnel de l'établissement de lecture publique.

Les documents qui ont été sélectionnés sont soit en surnombre dans les collections, soit devenus obsolètes, légèrement abîmés, ou font l’objet d’une nouvelle édition, etc.

Lors de l’édition 2024, qui avait rassemblé 2560 visiteurs, 17.200 documents avaient été vendus.

Une entrée prioritaire est prévue pour les personnes à mobilité réduite, les titulaires d’une carte d’invalidité, les femmes enceintes et les visiteurs accompagnés d’enfants de moins de 3 ans. Chaque visiteur pourra acquérir jusqu’à 20 documents maximum. Le paiement est accepté en espèces, par carte bancaire ou par chèque.

L'entrée se fera côté gare Part-Dieu.

Crédits image : affiche de la Braderie de la Bibliothèque - ©Perluette & BeauFixe

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com