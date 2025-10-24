Black Hole, BD culte de Charles Burns, adaptée pour Netflix

Publiée en 2006 par les éditions Delcourt en France, dans une traduction de Jean-Paul Jennequin et Anne Capuron, la bande dessinée Black Hole est à l'origine parue aux États-Unis chez Kitchen Sink Press entre 1995 et 2005.

Entièrement en noir et blanc, l'œuvre a reçu un accueil très enthousiaste aux États-Unis et dans le reste du monde, sa publication marquant durablement le monde de la BD underground. Elle a été saluée par des prix Eisner, Ignatz et même une récompense au festival de la bande dessinée d'Angoulême.

Dans une petite ville américaine, une étrange maladie fait son apparition. Ce mal, vite baptisé « la Crève », affecte exclusivement la population adolescente. Les symptômes, aussi variés qu'imprévisibles, provoquent parfois d'ignobles mutations. Rapidement, les pestiférés s'isolent et tentent de vivre avec cette maladie venue de nulle part ? – Le résumé de l'éditeur pour Black Hole

Un projet d'adaptation de la bande dessinée en série serait en bonne voie chez Netflix, qui a remporté des enchères endiablées, rapporte Deadline. À la production, New Regency, aux côtés de la plateforme de streaming, mais aussi Plan B, société de Brad Pitt, et Erin Levy, en producteurs exécutifs.

Aucune date de diffusion n'est annoncée, et Jane Schoenbrun, réalisateurice de l'adaptation, a déjà plusieurs projets sur le feu : un prochain film, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, mais aussi la parution d'un roman, Public Access Afterworld, prévue en 2026. Iel se sont fait connaitre avec I Saw the TV Glow, en 2024.

Comment éviter le trou noir ?

Si Black Hole suscite toujours l'intérêt, son adaptation est une véritable arlésienne. Elle est en effet évoquée pour la première fois dès 2006, avec le réalisateur français Alexandre Aja derrière la caméra. Au scénario, deux autres noms connus et reconnus, Neil Gaiman et Roger Avary (coscénariste de Pulp Fiction).

Un temps transféré au réalisateur américain David Fincher, le projet tombe ensuite dans les limbes. En 2010, le réalisateur Rupert Sanders (Blanche-Neige et le Chasseur, Ghost in the Shell) publie un court-métrage tiré de la bande dessinée et, en 2013, la société de production Plan B se positionne sur l'œuvre de Burns.

La société annonce alors, à la fin des années 2010, une adaptation en long-métrage, scénarisée et réalisée par Rick Famuyiwa (Dope, Le Mandalorien). Le projet n'aboutit pas non plus, et le choix d'une série permettra peut-être, cette fois, d'interrompre la loi des séries...

Photographie : Extrait de Black Hole, de Charles Burns

