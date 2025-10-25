À Choisy-le-Roi, le Salon du livre prône l’amour sous toutes ses formes

L’objectif reste inchangé : faire rayonner l’offre culturelle de la ville tout en proposant un rendez-vous accessible à toutes et tous. Entre tables rondes, rencontres et découvertes littéraires, le salon s’annonce comme un week-end d’émotions et de réflexions, ouvert à toutes les générations.

L’amour, envers et contre tout

Le samedi à 15h15, une première table ronde interrogera la puissance du sentiment amoureux face aux aléas du destin. Sous le titre « L’amour, envers et contre tout ? », Pauline Aubry (Un si grand amour, Les Arènes), Laetitia de Luca (L’amour et autres mensonges, Robert Laffont) et Jean-Pierre Montal (La face nord, Séguier) évoqueront ces rencontres qui bouleversent une vie. Du mythe du Prince Charmant aux désirs inattendus, les auteurs exploreront les surprises — et les pièges — de ce sentiment qui surgit quand on ne l’attend plus.

À 17h, la discussion se fera plus intime avec « S’aimer librement », une rencontre autour des amours qui se défient des normes et des entraves. Aurélie Aurita (La vie gourmande, Casterman), Sixtine Dano (Sibylline, Chroniques d’une escort girl, Glénat BD) et Jean-Baptiste Phou (La peau hors du placard, Asiatique et gay, Une vie de lutte, Seuil) évoqueront les liens affectifs qui deviennent refuge, combat ou réinvention de soi. À travers leurs récits, ils rappellent que l’amour peut être un acte de résistance — un moyen d’exister pleinement, malgré les regards et les obstacles.

À LIRE - Le Ciel ouvert : amour et poésie pour inaugurer le Salon

Au fil des échanges, le salon fera de la littérature un espace d’écoute et de partage, où se dessine un couple en constante mutation. L’amour s’y raconte dans ses nuances, entre doutes et renaissances, comme une manière de dire le monde et de se dire soi.

Photographie : Salon du livre de Choisy-le-Roi

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com