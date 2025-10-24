Mouvement chez Editis : une nouvelle recrue pour Le Cherche Midi et Séguier

Elle se dit « ravie de poursuivre [son] parcours au sein de deux maisons à l’identité forte et aux catalogues inspirants, où chaque livre trouve sa voix ».

Les éditions Le Cherche Midi et Séguier, toutes deux au sein d’Editis et diffusées par Interforum, occupent des positions complémentaires. Fondé en 1978 par Philippe Héraclès et Jean Orizet, Le Cherche Midi s’est imposé comme une maison généraliste (littérature française et étrangère, essais, documents, beaux-livres). La direction éditoriale est assurée par Jean Le Gall, comme chez Séguier.

Cette dernière, créée en 1986, cultive une identité tournée vers les arts, les biographies et les entretiens, avec un intérêt particulier pour les « personnages réputés secondaires ». Rattachée à Robert Laffont depuis 2019 – et donc au périmètre d’Editis – la maison publie une douzaine à une quinzaine de titres par an.

Avant cette nomination, Mia Le Poittevin évoluait déjà au sein d’Editis, en alternance, comme assistante commerciale et marketing aux éditions Les Escales. Son parcours est également jalonné de stages dans l’édition et la librairie, chez Philippe Rey, Plon et à la librairie Le Silence de la Mer à Vannes.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com