Quand la protection devient domination : la crise démocratique des artistes-auteurs

Nommer la crise de représentativité chez les artistes-auteurs

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde », nous rappelle sans cesse Albert Camus. Or, nommer juste n’est pas un exercice de style : c’est un acte de justice.

Depuis plusieurs années, j’observe en France une crise persistante de représentativité des artistes-auteurs. Elle se manifeste à travers la multiplication des scandales liés à leur protection sociale, les décisions prises sans concertation réelle, ou encore l’imposition d’accords collectifs qu’ils n’ont pas choisis.

À LIRE - Les fondateurs de l'AGESSA contre l'intérêt des auteurs ?

Le mot représentativité, bien qu’exact sur le plan juridique, demeure trop abstrait pour rendre compte du phénomène profond à l’œuvre : la dépossession du pouvoir de dire, décider et contester. Autrement dit, la dépossession du pouvoir d’être sujet politique.

Pour rendre visible ce mécanisme, je propose un mot : Protectariat.

Protectariat (n.m.) Mode d’exercice du pouvoir fondé sur une rhétorique de protection des intérêts matériels et moraux d’autrui, en vue d’instaurer une domination narrative et morale sur le groupe qu’il prétend défendre.

Le Protectariat s’installe dans l’écart entre le discours et la réalité. Il s’exprime à travers un langage de sollicitude et de bienveillance, mais son objectif implicite est le contrôle. Sous couvert de protection, il façonne un récit qui légitime son autorité et disqualifie toute critique.

Ce pouvoir protecteur se nourrit d’une forme de narcissisme institutionnel : il confond sa légitimité morale avec l’intérêt général, comme si cette légitimité suffisait à remplacer le mandat démocratique qu’il n’a pas reçu, et retourne contre toute voix dissidente l’accusation de nuire à la cause commune.

Le Protectariat prospère d’autant plus facilement que les règles de représentativité sont floues ou inexistantes. Il permet à certains de parler au nom des autres sans mandat clair, sans élection, sans reddition de comptes. Dans le champ culturel, il s’exprime dans certaines structures syndicales, associations professionnelles ou institutions publiques où la défense affichée d’un collectif sert de paravent au verrouillage du débat.

Nommer ce mécanisme, c’est déjà le défaire. C’est rappeler que la protection n’est légitime que lorsqu’elle émancipe.

Denis Goulette est Délégué général de la Fédération des Scénaristes en Europe. Il représente à travers 26 États européens les intérêts des 34 organisations qui composent la FSE, soit près de 10.000 scénaristes. Il est également l’avocat de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com