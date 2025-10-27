Ces trois textes espèrent, croient, implorent l’espérance qui réside en chacun de nous. Ces trois proses posent des constats, amènent le lecteur à se remettre en cause. Le livre ressemble à ces récits qui racontent une histoire familiale, où se créent des liens, où l’on entend parfois des injonctions, où on continue d’avancer ensemble, éperdument, en dépit de nos croyances différentes, de nos parcours de vie dissemblables.

C’est un livre essentiel, qui résume l’essentiel de la vie : il est fait de fragments, de bribes dont la genèse frappe d’évidence : les Lettres prennent le lecteur par la main ou l’épaule et lui rappellent le sel et le sens de son existence.

C’est un fragment avec sa part d’insaisissable

Les quatrains sont des compositions incarnées, juchés entre deux mondes, entre deux sphères, la visible et l’invisible : la première Lettre fait penser à un tableau de Manet avec son noir éclatant dans lequel le lecteur se mire, des souvenirs et des fantômes s’entrelacent aux mots. Cette prose très intéressante révèle la beauté des matériaux, des végétaux. Le sol, par exemple, matière première. Il y a des métaphores et des jeux de mots.

Avec la Lettre de la mère, les instants heureux ou douloureux de la vie sont là, esquissés en quelques traits, virulents, et liés les uns aux autres ; les traits sont des esquisses rugueuses, et cette Lettre narre les ressacs des histoires de temps, d’espace, de mains, de gestes, de saisons liées elles-mêmes par les cycles : séparations et les transitions. La narration est plus nerveuse car il y a de la colère et de l’opposition. Ce sont des mots qui dictent, d’où des fragments plus émouvants. Le lecteur est secoué, il tressaille. Passionné. Emporté par la houle du cynisme qui pointe.

La dernière lettre provient de loin, d’un temps et d’un espace immatériels. C’est un fragment avec sa part d’insaisissable. La voix est au bord du gouffre, proche d’un moment de bascule. Il est question de Rome. Voix ancestrale, celle du commencement.

Ces Lettres sont envoutantes parce qu’elles sont écartelées entre le réel et l’irréel, elles sont un mix entre l’onirisme et la rationalité, faite de lucidité. Très belle poésie, envoutante.

Extrait de Lettre de ma mère :

« Car vous allez vous lever, prendre mes os en poudre,

Prendre cette poudre dans votre paume,

Vous aurez peur du vent, de la tempête qui emportera les cendres,

Loin de là où vous vouliez les jeter,

Vous aurez peur de la ronde qui pourra se défaire

A avant la fin de la danse,

Vous aurez peur de la nuit,

Vous aurez peur des oiseaux qui picoreront la poudre entre vos doigts,

Et videront vos mains,

Et creuseront vos paumes,

Vous aurez peur ! »

