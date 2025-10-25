Aimer, le grand roman de Sarah Chiche sur l’enfance perdue et retrouvée

Ce roman feuilletonesque qui comporte des grands développements sur les cursus de vie professionnelle et personnelle des principaux protagonistes ne lassent pas d’interpeller, d’intéresser et de suggérer de l’admiration pour l’auteur de ce texte inouï, traversé par un certain idéal. De l'enfance à l'âge mûr, de la Suisse de la fin du siècle dernier à la France des années 2020, Sarah Chiche raconte l’histoire de Margaux et Alexis, copains et amoureux de classe, depuis 1984.

Fil directeur du livre, le plongeon délibéré de Margaux dans le Léman et son sauvetage par le père d’Alexis. D’autres se succéderont : les séparations, les moments de rupture, les trahisons, les souffrances induites, les morts des proches. De retour en France, chacun des deux principaux protagonistes fait sa vie pour se retrouver 40 ans plus tard afin de célébrer enfin cette belle histoire d’amour de la maturité et cerner de plus près cette vérité nue chère à Margaux.

L’exploration du sentiment amoureux dans toute sa puissance et dans toute sa palette est éminemment bien traitée, et ce, à tous les moments de la vie. Alexis évolue un temps aux côtés d’Adèle, Margaux auprès d’Hagauer. Les voyages, les changements, les mutations s’articulent au rythme des permutations du sentiment amoureux, ce qui donne une richesse et une densité particulière au contenu. Le lecteur est embarqué dans un périple extraordinaire, savourant la complicité de Margaux et Alexis, et ne peut se défaire qu’avec difficulté de ce texte bien écrit, ravissant, qui aborde la quête de plénitude amoureuse.

Sauver l’enfance, sauver l’amour

Elle, après une enfance dramatique, est devenue écrivain, célibataire et heureuse de l'être, ses romans sont peuplés de fantômes. Lui, ancien consultant auprès d’une firme américaine, a tout quitté rongé par la culpabilité du consumérisme autour des opioïdes. Depuis l’Amérique, depuis la Suisse, depuis la France, Sarah Chiche raconte aussi une satire sociale en pointant avec ironie quelques luttes contemporaines, dont fait partie l’éducation.

Dans Aimer, les enfants, où qu’ils se trouvent, souffrent de leurs parents et grandissent en développant leurs propres mécanismes de défense. Margaux, enfant, dit : « Tous les adultes sont sales. Tout est sale ». Ce n’est pas faux.

Les adultes, eux, tentent de sauver leurs apparences funestes face à des enfants bien plus résistants qu’eux. Je fus très touchée par la façon subtile et souveraine de l’auteur de s’emparer des ambivalences des êtres, de narrer la tragédie et la joie, de dire l’indicible, d’exposer les états d’âme des quatre protagonistes principaux – Alexis, Margaux,Adèle, Hagauer – de crier les évidences. La vérité nue apparait à la toute fin, c’est d’un romantisme inouï, élégant.

De livre en livre, Sarah Chiche a un don pour mêler mélancolie et ton grinçant. Aimer, ici, est un acte anti-social, fait d’insurrection, et ces petits incendies laissent le lecteur dans la posture du qui-vive permanent. Les ascenseurs temporels par le jeu des dates précises amorcent une accélération du temps et du tempo du livre, où tout s’emballe en toute fin. Les époques, fort bien restituées, traversent les personnages et ça cogne. Comme dans un film, les flashbacks nous remémorent ce qui fut avant de devenir. L’histoire d’amour de Margaux et d’Alexis peut enfin s’enclencher, devenir ; la part perdue de l’enfance peut enfin être retrouvée, même si les fantômes du passé sont toujours là.

Sauver l’enfance, sauver l’amour, tels semblent être et avoir été le leitmotiv de ce grand roman de la rentrée littéraire 2025. Aimer est une grâce, et ce livre est aussi traversé par elle. Merci de l’avoir si bien dit.

Extrait : « Novembre s’avançait. Le vent descendit des montagnes pour mordre les rives du Léman, transportant avec lui des effluves de résine et de neige. La lumière devint plus grise, imprégnée de cette tension qui précède les orages. Eve était entrée en pleine passion, que Daniel alimentait par des attentions constantes. Il y avait bien parfois de minuscules accrocs dans leur roman-photo. Tantôt il critiquait ses tenues, qu’il trouvait tout à tout, tantôt il lui reprochait le temps passé auprès de Margaux, à l’heure où l’on doit laisser une enfant sombrer dans le sommeil. Mais chaque pique était suivie, le soir même de réconciliations torrides. Il était possessif, jaloux, et donc très amoureux, se disait Eve, voilà tout. En réalité, depuis le début il avait tout calculé. Il savait parfaitement doser ses effets pour la faire se sentir reine, puis, de temps en temps, bien lui rappeler ce qu’elle était, au fond : une ancienne putain déguisée en maman, avec un polo Lacoste »

Extrait : « Ils ne voient ni les feuilles qui tombent, ni la ville qui s’éteint. Quand ils se retrouvent, tout disparaît – les enfants qui grandissent, le père qui meurt, les romans à écrire, les articles à finir. Ne reste que cette urgence qui les dévore. Ils passent de longues heures allongés, mêlés, bouches chuchotantes, déjeunent à des heures impossibles, dans un café, toujours le même, en bas de chez elle, où ils prennent toujours la même chose, lui un tartare, elle une omelette, ils marchent dans les rues, main dans la main, fatigués, heureux. Parfois ils rient, de ce rire qui vient quand le bonheur est trop grand pour être contenu. Plus tard, lui dans sa voiture, sur le chemin du retour, elle sous la douche ou face au miroir de la salle de bains, ils laissent monter ces larmes qu’ils ne montreront jamais. Il y a cette joie, d’abord, celle d’avoir échappé, pas seulement au tiède, pas seulement à l’idée que ça n’arriverait jamais, mais à tout ce qu’on croyait être l’avenir : une solitude qu’on a voulue, mais où jamais personne ne tend la main. On est passé à côté de ça ; on est vivant. Il y a les matins. Les réveils lents, quand le jour s’invite entre les rideaux, que la première chose qu’on sent, c’est l’odeur de l’autre, familière déjà, pas encore banale. L’envie de rester au lit, simplement pour entendre sa voix, des mots qui n’ont rien d’exceptionnel, mais qui, prononcés à ce moment-là, sont tout. »

Par Auteur invité

