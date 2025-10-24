Créée il y a 45 ans, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse remonte au quotidien les questions, les inquiétudes et le grand désarroi de ses 1400 adhérent·es. Chaos administratif, scandale AGESSA, déséquilibre total des négociations contractuelles… Les dossiers lourds de conséquences s’accumulent. Et le contact étroit que la Charte entretient avec ses membres, très impacté·es car très professionnalisé·es, confirme la crise sans précédent que vivent les créateurs et les créatrices.

Les recommandations ministérielles à la suite du Rapport Racine ont largement échoué à proposer des solutions. L’analyse fournie a en revanche permis à la Charte de se rapprocher d’associations et syndicats représentatifs des créateurs et créatrices d’autres secteurs culturels, tout aussi inquiets face à la gravité de la situation : écrivain·es, scénaristes, auteurs et autrices de bande dessinée, artistes plasticien·nes, nous nous retrouvons aujourd’hui dans le constat que nous faisons – très alarmiste –, dans notre refus de rester inerte et dans l’agilité et le volontarisme de nos modes d’actions.

À cette fin, la Charte quitte aujourd’hui le Conseil permanent des écrivains. Par ses dysfonctionnements, sa gouvernance problématique et les intérêts parfois contraires des membres qui la composent, cette organisation ne répond plus en l’état à la situation d’urgence qui est celle des auteurs et des autrices, et échoue à se fixer pour unique priorité la défense de leurs intérêts propres. En dépit des multiples signaux adressés par la Charte depuis que l’association en assure la vice-présidence partagée, le CPE n’a pas pris la pleine mesure de ce qui se joue réellement : rien moins que l’avenir de la création.

La Charte entend aujourd’hui regagner en indépendance et en liberté d’action, pour mener à bien les combats essentiels à ses membres. Elle reste donc plus que jamais engagée pour la défense de celles et ceux sans qui toute idée même de culture n’existe pas : les auteurs et les autrices. L’heure est à la mobilisation et à l’action.

La Charte

