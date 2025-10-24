Bayard et Salvator publient le premier livre du Pape Léon XIV

Paru le 27 août à la Libreria Editrice Vaticana, le premier livre officiel du pape Léon XIV, désormais traduit en français (les noms des auteurs de la traduction n'ont pas été communiqués), réunit ses discours fondateurs, prononcés dès les débuts de son pontificat.

On y découvre une pensée christocentrique, inspirée par la tradition augustinienne, et organisée autour de trois axes majeurs : la primauté de Dieu, la communion de l’Église et la recherche de la paix. Par ce texte inaugural, le souverain pontife esquisse les grandes lignes de son magistère : une parole de foi orientée vers l’unité et la réconciliation.

« Avec ce premier ouvrage du pape Léon XIV, nous nous inscrivons pleinement dans notre vocation d’éditeur engagé au service de la foi, du dialogue et de la quête de sens », souligne le père Dominique Greiner, assomptionniste et directeur général du Groupe Bayard.

Cette paix qui vient de Dieu est le premier texte signé par Robert Francis Prevost depuis qu'il est devenu Léon XIV, lui qui avait notamment brillé par l'absence de textes rédigés avant son accession à la fonction pontificale. Les éditions Artège ont en revanche publié, le 1er octobre 2025, une compilation d'homélies de l'homme d'Église, Faire l'expérience du Christ, qui résumait les vues du nouveau pape sur la foi.

À la Foire du livre de Francfort, une annonce a également retenu l'attention du lectorat catholique : l’Ordre de Saint Augustin et la Libreria Editrice Vaticana ont dévoilé l'existence d'un ouvrage encore jamais publié du Pape Léon XIV, qui regroupe des textes écrits pendant la période 2001-2013, lorsqu’il était « priore général » de l’Ordre. Intitulé Liberi sotto la grazia. Scritti e meditazioni 2001‑2013, le livre est à paraître au printemps 2026. À notre connaissance, aucune traduction française n'est encore prévue.

À l'inverse de son successeur, le Pape François était particulièrement actif lorsqu'il s'agissait de prendre la plume. Plusieurs éditeurs français se partageaient ses textes, parmi lesquels les éditions du Cerf, Michel Lafon, Philippe Rey ou encore Albin Michel qui avait publié Espère, autobiographie parue quelque temps avant son décès (coécrite avec Carlo Musso, traduite par Françoise Bouillot et Samuel Sfez).

