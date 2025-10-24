Au café, face à la tour Saint-Jacques noyée de pluie, Nicole Mersey Ortega esquisse un sourire : « Les tours m’ont toujours évoqué l’ambition de l’homme, dressée vers le ciel, mais aussi son désir d’atteindre quelque chose de sacré. » Dans Même le froid tremble, publié aux éditions Anne Carrière, la ville qu’elle dépeint n’a pourtant rien de triomphal. Santiago du Chili, sa ville natale, y apparaît minérale, suffocante, « encerclée par les montagnes, comme dans une cuve. »

L’autrice revient tout juste de là-bas. Son regard est encore brûlant. Elle parle d’une ville où « les couchers de soleil rouges ressemblent à l’éclat d’une bombe », d’un pays qui n’a pas refermé ses plaies. « Le Chili est un pays traumatisé, comme une famille dysfonctionnelle qui refuse de parler. » La dictature, le néolibéralisme, les injustices économiques : tout palpite encore sous la peau de la capitale.

Le feu et la boue

Le roman s’ouvre dans les quartiers populaires. Bruit, poussière, froid : une matière brute, presque charnelle. C’est là que la narratrice – double à peine voilée de l’écrivaine – grandit, entourée de femmes qui tiennent debout malgré tout. « Il y a une dureté terrible, mais aussi une solidarité née de la négligence de l’État. » Ces femmes se soutiennent, s’élèvent, se transmettent la vie.

Pour Ortega, ce n’est pas un hasard : « Les femmes soignent. C’est ancestral. Elles portent les blessures du monde, même quand elles n’ont plus rien. » Elle évoque ces mères et voisines capables de partager un peu de lait, un repas, un geste. Dans ses pages, la précarité devient une forme d’héroïsme silencieux.

Mémoire blessée, parole vivante

Quand elle parle de mémoire, son ton se fait grave : « Au Chili, on oublie vite. On m’a dit : “On ne parle plus de dictature”, alors que dix ans à peine s’étaient écoulés. » L’écrivaine raconte la révolte des lycéennes en 2018, la violence de la répression, les espoirs vite étouffés. Pourtant, quelque chose résiste : « Ceux qui parlent encore, ce sont les artistes. »

Et si Santiago est « un cimetière », c’est aussi une ville où la littérature ranime les morts. Écrire, dit-elle, c’est réparer. C’est aussi dépasser la douleur. « Je ne voulais pas seulement témoigner, mais transcender. Le théâtre m’a appris à provoquer des jaillissements de vérité sans que le lecteur détourne les yeux. » Dans son écriture, la beauté et la blessure marchent côte à côte.

Fuir pour renaître

Les héroïnes de Même le froid tremble quittent la ville, filent vers le nord et le désert. Fuite ou libération ? Ortega nuance : « Avant d’être liberté, c’est une fuite. Mais dans la fuite, il y a la promesse d’un apaisement. » Ce voyage devient un rituel, une lente guérison.

Elle-même vit entre deux rives, la France et le Chili, sans jamais choisir. « On me demande toujours : tu es chilienne ou française ? En vérité, je ne crois pas aux frontières. » Cette double appartenance nourrit son regard. Elle observe deux mondes qui se fissurent, deux sociétés où les inégalités s’enracinent autrement.

Donner la vie, malgré tout

Chez Nicole Mersey Ortega, la littérature est un geste de soin. « J’écris sur la famille parce qu’elle contient toute la tragédie du monde. » Ses mots naissent de ce qu’elle appelle “le don de soi”, ce qu’elle a vu chez sa mère épicière, chez son père ouvrier.

Avant de partir, elle sourit à nouveau : « Si je pouvais rapporter un morceau de Santiago à Paris, ce serait la Lameda au coucher du soleil : un pays en feu, mais magnifique. » Comme son livre : incandescent, habité, vibrant d’une humanité que même le froid ne peut faire taire.

Crédits photos : Nicole Mersey Ortega - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com