À Montreuil, les artistes auteurs font converger les luttes

À l'occasion de ce congrès, le SNAP-CGT organise un cycle de tables rondes ouvertes à tous et toutes. « Ces tables portent sur 3 sujets qui touchent pleinement nos métiers et nos conditions : l’intelligence artificielle générative, les politiques culturelles et les luttes en Europe des artistes-auteur·ices », indique le syndicat.

Les temps du congrès, eux, sont réservés aux syndiqué·es du SNAP-CGT.

Le programme complet des tables rondes :

Jeudi 6 novembre, 18h–20h

S’organiser face à l’IA : stratégies individuelles et collectives

L’usage de l’Intelligence Artificielle Générative se répand aujourd’hui massivement dans le secteur des arts visuels. Parallèlement à la bataille menée pour le droit d’auteur, quelles en sont déjà les conséquences sur le plan social et économique ? Quelles perspectives voit-on se dessiner ? Et comment pouvons-nous organiser la contre-attaque avec, mais aussi dans nos syndicats ?

Avec Stéphanie Le Cam, Co-directrice de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest, Maîtresse de conférences — droit privé (spécialités : droit de la propriété intellectuelle, droit social) ; Églantine de Boissieu, Directrice générale de la SAIF (Société des Auteur·ices de l’Image Fixe) ; Margaux Saltel, Illustratrice, membre du SNAP-CGT ; Info’com CGT, Julien Gicquel, secrétaire général adjoint et Fabien Campos, directeur artistique et délégué syndical chez Mccann. La modération est assurée par Héloïse Jacob, Illustratrice, membre du SNAP-CGT.

Vendredi 7 novembre, 14h–16h

Quelles politiques culturelles souhaitons-nous ?

La volonté politique nationale d’un service public de la culture, mise en place à la sortie de la Seconde Guerre, est marquée depuis les années 1980 par les logiques néolibérales. Aujourd’hui, les coupures budgétaires venues de tous bords politiques, la démocratisation de l’extrême droite qui croît et assoie ses politiques fascistes, remettent en cause l’intervention publique dans la culture et la liberté de création.

Face à ces choix politiques, le SNAP-CGT défend au contraire une condition digne des travailleur·euses de l’art et une conception du service public de la culture pour et par tous·tes, émancipée des logiques capitalistes et des hégémonies culturelles qui en découlent. Pour cela, nous portons entre autres le projet de loi d’une continuité de revenus pour les artistes-auteur·ices. C’est dans ce contexte qu’un mouvement social inédit — Cultures en lutte — a éclaté en février 2025 pour repenser collectivement nos conditions et la place des cultures dans la société. Cette table ronde ouvre la discussion : quels sont les écueils des politiques culturelles passées et actuelles ? Quelles pratiques et alternatives inclusives, décoloniales et émancipatrices souhaitons-nous ? Quelles alliances pour les construire ?

Avec Aurélien Catin, auteur et membre de Réseau Salariat ; Marjorie Glas, socio-historienne, maîtresse de conférence Lyon 2 ; Maxime Séchaud Do Dang, comédien et metteur en scène, co-secrétaire général adjoint de la Fédération CGT Spectacle ; Myriam D., autrice et ancienne enseignante en arts plastiques. La modération est assurée par Anne Moirier, artiste municipale et membre du SNAP-CGT.

Vendredi 7 novembre, 16h30–19h

Artistes-auteur·ices : des luttes locales à une solidarité internationale

Cette 3e table ronde débutera par une intervention du collectif Ma’an for Gaza qui rassemble des bénévoles du monde de la recherche et de la culture en soutien aux artistes de Gaza. L’objectif de Ma’an est d’apporter un soutien logistique et financier pour l’accueil d’artistes gazaoui·tes dans des conditions dignes dans des résidences artistiques en France.

Les mobilisations des artistes-auteur·ices se multiplient à travers l’Europe. Ces luttes, chacune dans leur spécificité locale, partagent pourtant des revendications communes : la reconnaissance du travail artistique et l’accès à des conditions d’existence décentes.

Ces dernières années, plusieurs avancées ont marqué le paysage européen : en Belgique, la création d’un statut spécifique pour les travailleur·euses des arts ; en Irlande, l’expérimentation d’un revenu de base ; en Slovénie, Croatie ou Estonie, la prise en charge des cotisations sociales pour les artistes aux faibles revenus ; ou encore, aux Pays-Bas, la mise en œuvre du Fair Practice Code. En 2023, la résolution du Parlement européen pour un « statut européen de l’artiste » a posé les fondations d’un cadre commun visant à garantir des conditions de travail équitables et à renforcer la négociation collective.

Cette table ronde propose de mettre en regard ces expériences, de réfléchir à nos enjeux communs et d’ouvrir les perspectives de fédération des artistes-auteur·ices à l’échelle européenne voir internationale.

Avec Tiphanie Blanc, coordinatrice de la Fédération des Arts Plastiques, LaFAP, en Belgique ; Silvia Gola, membre de la commission exécutive de Acta, association italienne des freelances ; Laure Abouaf, membre du SNAP-CGT (France). La modération est assurée par Mathilde Mondon-Navazo, Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Grenoble Alpes.

Le programme complet est accessible ci-dessous.

Photographie : SNAP-CGT

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com