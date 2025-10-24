Tu vas réussir, petite chenille ! (trad. Lamidémo) s’adresse aux tout-jeunes lecteurs et se déploie dans un univers peuplé de minuscules créatures de jardin — petites chenilles, papillons, brindilles et feuilles bruissantes. L’héroïne, Myrtille, est une chenille à la fois attachante et inquiète : elle craint le moment inéluctable de la transformation — elle veut rester chenille, et l’idée de devenir papillon lui semble effrayante.

Le récit suit la métamorphose, à la fois biologique et symbolique, de Myrtille. Son ami papillon Basil l’accompagne, la rassure, lui montre que grandir ou changer ne signifie pas perdre ce qu’on est, mais le compléter — une belle métaphore pour les enfants confrontés aux transitions (nouvelle classe, déménagement, grande sœur, etc.). Le style de l’auteure adopte un vers rimé et chantant, ce qui rend la lecture dynamique et plaisante, tout en évoquant les émotions (peur, doute, curiosité, émerveillement) de façon accessible.

Les illustrations de Nila Aye plongent dans un « monde minuscule, mais aux sentiments immenses », selon la description éditoriale. On y retrouve des coins de jardin luxuriants, des nuances de vert et d’or, des textures de feuilles, de brindilles, de toiles arachnéennes ou de gouttes de rosée — un décor tendre et imaginaire qui enchante le lecteur. L’atmosphère est joyeuse, rassurante, et invite à l’exploration.

Pourquoi ce livre marque-t-il ? Eh bien, il aborde un thème universel — le changement — avec simplicité et authenticité et à ce titre, parle aux plus jeunes (âge conseillé 3-5 ans) avec un vocabulaire adapté et des images engageantes.

Il propose surtout une morale douce : la transformation n’a pas à être redoutée, mais peut devenir une aventure enthousiasmante. Les lecteurs se voient reconnus dans l’hésitation de Myrtille et encouragés à accueillir le nouveau. Et puis, ce format sur 32 pages et la structure en rimes le rendent parfait pour une lecture partagée parent-enfant, favorisant l’échange et l’imaginaire.

Tu vas réussir, petite chenille ! est un album tendre et coloré, qui sait parler aux émotions de l’enfance sans lourdeur. Grâce à l’alliance d’un texte rythmique et d’illustrations délicates, il ouvre une porte vers l’acceptation du changement — tout en douceur, et avec un sourire. Une lecture recommandée pour les familles et les classes maternelles, pour semer les graines de la confiance et de l’acceptation