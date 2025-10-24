Dans cet album tendre et délicat, Jack Carty et Natasha Carty (trad. Lamidémo) nous invitent à célébrer ce qui, souvent, passe sous-silence : l’amour familial, inconditionnel et durable. On y lit l’essentiel, résumé presque en refrain : l'amour que l'on partage est essentiel.

Le livre s’adresse aux jeunes enfants, mais sans condescendance : 24 pages suffisent à évoquer un sentiment vaste, universel, et pourtant intime. L’illustration de Natasha Carty accompagne avec douceur chaque mot, créant un écrin visuel qui invite à ralentir, à ressentir, à partager. On devine des scènes familiales simples — un chien, un jardin, un sourire — mais le propos va bien au-delà du décor : il explore l’idée que l’amour partagé, même dans son silence, est une force qui traverse le temps.

Ce qui marque dans cet ouvrage, c’est sa simplicité. Pas de complication narrative, pas de schéma dramatique : juste une affirmation calme et forte. Le livre rappelle qu’au-delà des transitions, des changements, des moments incertains, il existe cet ancrage : « nous », « ensemble », « pour toujours ». Le texte et les images se font écho pour installer un climat rassurant — idéal pour un premier échange parent/enfant, ou pour être lu à voix haute dans un cercle familial ou scolaire.

Ici, pas question de récit d’aventure : c’est un billet doux adressé à l’amour de tous les jours.

En somme, L'amour que j'ai pour toi réussit le pari de rendre visible l’invisible — l’amour silencieux, constant, mais parfois peu dit. Il devient un compagnon de lecture simple, sincère, capable de devenir un rituel familial. Un très beau choix pour quiconque cherche un livre-pont vers l’affection, le partage et la permanence.