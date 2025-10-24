Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

L'amour que j'ai pour toi

Jack Carty, Natasha Carty, Lamidémo

Dans cet album tendre et délicat, Jack Carty et Natasha Carty (trad. Lamidémo) nous invitent à célébrer ce qui, souvent, passe sous-silence : l’amour familial, inconditionnel et durable. On y lit l’essentiel, résumé presque en refrain : l'amour que l'on partage est essentiel.

Le livre s’adresse aux jeunes enfants, mais sans condescendance : 24 pages suffisent à évoquer un sentiment vaste, universel, et pourtant intime. L’illustration de Natasha Carty accompagne avec douceur chaque mot, créant un écrin visuel qui invite à ralentir, à ressentir, à partager. On devine des scènes familiales simples — un chien, un jardin, un sourire — mais le propos va bien au-delà du décor : il explore l’idée que l’amour partagé, même dans son silence, est une force qui traverse le temps.

Ce qui marque dans cet ouvrage, c’est sa simplicité. Pas de complication narrative, pas de schéma dramatique : juste une affirmation calme et forte. Le livre rappelle qu’au-delà des transitions, des changements, des moments incertains, il existe cet ancrage : « nous », « ensemble », « pour toujours ». Le texte et les images se font écho pour installer un climat rassurant — idéal pour un premier échange parent/enfant, ou pour être lu à voix haute dans un cercle familial ou scolaire.

Ici, pas question de récit d’aventure : c’est un billet doux adressé à l’amour de tous les jours.

En somme, L'amour que j'ai pour toi réussit le pari de rendre visible l’invisible — l’amour silencieux, constant, mais parfois peu dit. Il devient un compagnon de lecture simple, sincère, capable de devenir un rituel familial. Un très beau choix pour quiconque cherche un livre-pont vers l’affection, le partage et la permanence.

 
 

 

#Album jeunesse
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
24/10/2025 à 12:03

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

L'amour que j'ai pour toi

Jack Carty, Natasha Carty trad. Lamidémo

Paru le 07/04/2025

28 pages

Piktos Jeunesse

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487827066
9782487827066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.