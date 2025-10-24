Fnac Darty : le livre en repli dans un groupe en pleine croissance

Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
Le 24/10/2025 à 12:24 par Hocine Bouhadjera
24/10/2025 à 12:24
Cette tendance s’inscrit dans un contexte général de stagnation de la demande éditoriale, après plusieurs années de tension sur le pouvoir d’achat, met en évidence le groupe.
Fnac Darty se présente comme un acteur majeur de la vie culturelle française et affirme poursuivre ses engagements en faveur de la création et de la promotion des auteurs. À travers le Prix du roman Fnac, le Prix Goncourt des lycéens ou encore le Prix BD Fnac – France Inter, le groupe revendique un rôle de prescripteur culturel, cherchant à fédérer lecteurs et écrivains autour d’une certaine idée de la culture. Cette stratégie s’inscrit, selon l’entreprise, dans une volonté de consolider son image de « dénicheur de talents », même dans un contexte moins favorable pour le secteur de l’édition.
Si le livre fléchit, les produits éditoriaux pris dans leur ensemble affichent une performance contrastée. Le lancement de la console Switch 2, début juin 2025, a dopé les ventes de jeux et d’accessoires, contribuant à dynamiser la catégorie. L’activité reste donc vigoureuse dans les univers du jeu, du divertissement et du multimédia, témoignant de la capacité du groupe à fédérer la culture sous toutes ses formes.
Au premier semestre 2025, le livre a été dopé, au sein de Fnac Darty, par un fort engouement pour le polar, devenu le moteur du secteur éditorial. Alors que le segment romance amorce une phase de normalisation, le roman noir et le suspense attirent toujours un large public, soutenant les ventes dans un contexte de consommation prudent.
Cette orientation culturelle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de résultats financiers robustes, pour le troisième trimestre 2025. À fin septembre 2025, Fnac Darty enregistre un chiffre d’affaires de 6,97 milliards €, en hausse de 33 % en données publiées et de 1 % à données comparables par rapport à la même période de 2024. Sur le seul troisième trimestre, les ventes atteignent 2,49 milliards €, en progression de 34,6 % en données publiées et de 1,6 % à données comparables.
En France, l’activité progresse de 0,9 % sur neuf mois, avec une accélération à 1,7 % sur le trimestre. La zone Europe, qui regroupe l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, enregistre une hausse de 1 % sur neuf mois et de 1,3 % au troisième trimestre.
Dans le détail, les performances régionales confirment la dynamique générale du groupe. Le Portugal affiche une croissance de 6,5 %, stimulée par le lancement de la marque Darty et par une solide activité des deux enseignes. L’Espagne progresse de 6,2 %, avec des résultats équilibrés sur l’ensemble des catégories.
La Belgique et le Luxembourg enregistrent une hausse de 0,9 %, la Suisse de 3,6 %, portée par une forte activité en ligne, tandis que l’Italie reste quasi stable, à moins 0,6 %. En France, Fnac Darty affirme surperformer le marché de plus de deux points selon les chiffres de la Banque de France, malgré la fermeture définitive du magasin des Champs-Élysées.
Les ventes en ligne augmentent de 7,6 % sur un an et représentent désormais 20 % du chiffre d’affaires total. Le Click & Collect constitue près de la moitié des ventes numériques. L’ouverture d’une nouvelle plateforme logistique et SAV à Chilly-Mazarin, de 6500 m², illustre la stratégie d’intégration du digital et de la logistique.
La croissance de Fnac Darty repose principalement sur les services, un pilier de sa stratégie Beyond everyday. Le groupe met en avant la progression de Darty Max, son service d’abonnement à la réparation et à l’entretien des appareils, ainsi que la montée en puissance des activités liées à la réparabilité et aux données durables mises à disposition des fabricants pour améliorer la conception des produits. Ces leviers permettent de compenser la baisse des marges sur les produits électroniques : le taux de marge brute progresse ainsi de 50 points de base (soit 0,5 point de pourcentage) par rapport à septembre 2024 comparable, et de 55 points hors effet de franchise.
Dans les produits techniques, la reprise du hardware — c’est-à-dire du matériel informatique et électronique — amorce un nouveau cycle de renouvellement. Les tablettes et appareils photo sont en nette progression, tandis que les téléphones neufs reculent malgré plusieurs bons lancements. Les modèles reconditionnés, c’est-à-dire remis à neuf, poursuivent quant à eux leur forte croissance. Le petit électroménager reste dynamique, notamment grâce aux innovations dans la beauty tech (technologie appliquée aux soins et à la beauté) et l’entretien du sol, alors que le gros électroménager recule, sauf pour la climatisation et la réfrigération, en hausse.
Le plan Beyond everyday, présenté en juin, accompagne également une expansion géographique et commerciale. Fnac Darty prévoit l’ouverture de plus de 30 magasins Darty au Portugal d’ici 2030, et a déjà inauguré plusieurs points de vente rénovés en France, comme Darty Rouen, Fnac Dijon ou les nouveaux espaces Body & Tech à La Défense et au Forum des Halles. Plus de 200 rénovations sont programmées d’ici la fin de la décennie.
La filiale Weavenn, créée avec CEVA Logistics en octobre 2024, accélère son développement dans la marketplace, la plateforme de vente en ligne dédiée aux vendeurs tiers. Parallèlement, la régie publicitaire Retailink devient la première régie non alimentaire à obtenir la certification eRetail Data Trust du CESP, une reconnaissance qui garantit la transparence et la fiabilité des campagnes publicitaires menées par le groupe.
Enfin, Fnac Darty confirme ses perspectives pour l’exercice, prévoyant une progression de 15 points de base de son taux de marge opérationnelle comparable pour atteindre 2,0 % au 31 décembre 2025, contre 1,8 % en 2024.
À LIRE - Concentration et jeux de société : Lagardère Publishing sort gagnant
Ainsi, le groupe conjugue solidité financière, expansion européenne et fidélité à son héritage culturel. Fnac Darty continue d’articuler commerce et culture, innovation et responsabilité, dans une stratégie où la rentabilité se met désormais au service de la durabilité.
Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
