L’ADN d’Inédits : écrire ensemble

Nous fêtons, en 2025, les dix ans de notre maison d’édition. Depuis sa création, notre philosophie a toujours été de partager le plaisir d’écrire ensemble. C’est la raison pour laquelle nous avons inventé une plateforme d’écriture collaborative, Les Arbres Inédits.

Il s’agit d’un concept unique permettant de construire des projets sur mesure, parfois enrichis de photos personnelles. Un outil convivial qui apporte une dynamique à l’écriture et porte la créativité là où elle est inattendue.

Pendant cette décennie, nous avons suivi des projets de co-écriture familiaux, scolaires, en entreprise. Des aventures innovantes, riches de belles rencontres qui ont donné vie à des livres diffusés uniquement au sein de ces communautés.

Pour notre anniversaire, nous voulions marquer le coup avec une nouvelle idée éditoriale. Nous publions essentiellement des nouvelles et microfictions. Alors aujourd’hui, toujours dans cet esprit collaboratif, ce sont les auteurs qui vont avoir la parole avec notre nouvelle collection : Résonance.

Comment ça marche ? Un recueil unique, deux auteurs

Deux textes, le second sera un écho au premier. Une résonance libre, thématique, un exercice de style ou pourquoi pas, une suite ? Pour les trois premiers volumes, les auteurs ne se connaissent pas. Inédits fait un pari audacieux, trouver des univers littéraires qui vont résonner ensemble de manière harmonieuse.

Le premier volume est un hommage à la voix singulière de Mickaël Feugray, disparu en 2022. Nous avions publié son premier recueil, Arthrite et Cataracte, en 2016. La sensibilité de Sophie Stern apporte un écho tout en finesse au texte de Mickaël. Pour Vivette et Eva, héroïnes du quotidien, l’important est de retrouver la lumière.

Pour le second volume, Claude Carré s’est imposé. Nous avions publié son recueil Grillés en 2020. Le problème avec Jefferson est un texte sombre et puissant. La plume élégante de Frédérique Trigodet révèle une facette insolite de l’adolescence. Mais pour leurs deux personnages, grandir est parfois cruel.

Dans le prochain volume, cette fois, le second récit apportera une véritable suite au premier… Mais on ne va pas tout vous dire non plus ! Ce sera à vous de trouver des points communs dans les histoires et les parcours des auteurs. Si vous les rencontrez, ils auront certainement des anecdotes à vous raconter à propos de cette démarche un peu particulière.

Inédits espère vous surprendre, vous émouvoir, vous amuser avec ces duos incroyables !

Crédit image : Inédits

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com