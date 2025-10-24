"L’image peut parfois exprimer des choses que les mots n’arrivent pas à décrire"

Créer des livres exprimant avec simplicité la recherche de l’insaisissable, des livres d’images, des livres d’artistes et de poètes.

L’image a le pouvoir de synthétiser par intuition une situation, une émotion, un concept que les mots auront plus de mal à révéler. L’image (symbolique) peut parfois même exprimer des choses que les mots n’arrivent pas à décrire.

Le mot, lui, trop souvent nous perd, nous entraîne pour mieux nous égarer parfois… Les mots comme la parole sont couramment utilisés comme des leurres face aux incroyables questions que pose notre existence. Ne reste alors qu’à organiser ces mots, ou d’une certaine façon à les désorganiser par le support de l’expression poétique, pour tenter d’effleurer les mystères !

La démarche artistique peut parfois permettre d’aller au-delà des contingences particulières et communes. La recherche de l’essentiel ou du caché et de l’expression possible de cet espace ainsi découvert, voilà la belle intention qui devra animer ma démarche éditoriale.

Des livres qui racontent des images !

Nos livres sont fabriqués en France, en circuit court. Ils se présentent sous forme de bandes pliées en accordéon (Leporello). La couverture est en carton naturel recyclé teinté dans la masse avec marquage à chaud et découpe de fenêtres. Après réception des bandes imprimées et des couvertures cartons, nous les assemblons un par un « à la main » et « à la maison ».

L’ensemble de la fabrication est réalisée dans notre région Nouvelle-Aquitaine, à moins de 100km de notre espace Apeiron de Saint-Junien (87200).

1/ Ils sont conçues dans notre atelier/boutique de SAINT-JUNIEN 87200 (Haute-Vienne).

2/ L’impression du livret intérieur est assurée par MAUGEIN Imprimeurs à TULLE (Corrèze) sur papier Munchen pure rough 300gr. Ce papier naturel à un touché et une surface de papier dessin.

3/ Fabrication des couvertures. découpe, assemblage et marquage à chaud est assuré par la SARL RAMBAULT à CONFOLENS (Charente).

La matière (cartons) utilisée pour les couvertures vient de la Cartonnerie JEAN située à BONNAT (Creuse).

4/ Assemblage

Après réception des bandes imprimées et des couvertures cartons, nos livres sont assemblés “à la maison et à la main” à BRIGUEUIL 16420 (Charente) et à SAINT-JUNIEN 87200 (Haute-Vienne) .

À l’origine Coloriste de Bandes Dessinées, Yves Chagnaud crée une société de packaging (Image et Couleur) pour répondre aux besoins de production de magazines, livres, BDs et fascicules pour Disney International.

En août 2010, il crée les Éditions APEIRON. La longue collaboration avec Disney et les nombreux contacts avec photograveurs et imprimeurs lui permettent de développer des collections de livres où toutes les étapes de fabrication sont optimisées afin de réduire les coûts tout en obtenant une qualité maximale avec la volonté de produire des livres d’artistes de fabrication semi artisanale accessibles à tous.

Crédit image : Apeiron

