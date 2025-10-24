De La Femme de ménage à Populicide, un top des ventes déprimant

La Femme de ménage (J'ai Lu), le premier tome de sa saga a succès, est 4e (21.901 ventes), 107 semaines après sa sortie. Les tomes 2 et 3, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai Lu) et La Femme de ménage se marie (City), sont respectivement 6e et 9e avec 17.072 et 13.815 exemplaires vendus. La Psy (J'ai Lu) est en 7e place avec 14.263 ventes. Tous ces ouvrages sont traduits par Karine Forestier.

En 3e position, on trouve une héroïne qui, elle aussi, est une habituée des classements de meilleures ventes : Mortelle Adèle. Le dernier tome de ses aventures Bande de compotes ! (Mr Tan & Co) se vend à 21.912 exemplaires. Changement d'ambiance en 5e place : un Philippe de Villiers sauvage apparait. L'entrepreneur d'extrême droite vend 18.764 exemplaires de son livre Populicide (Fayard).

On prend les mêmes et on recommence

En 8e place, toujours pas de grande surprise. On y retrouve le tome 4 de Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu, en édition « illustrée interactive » qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Une manière de continuer à surfer sur le succès de la saga de J.K Rowling, alors qu'une nouvelle adaptation en série est en préparation chez HBO.

Enfin, la 10e place est occupée par le manga de Tatsuya Endo, Spy x Family (Kurokawa). Le tome 15, sorti il y a deux semaines, se vend à 10.737 nouveaux exemplaires.

Malgré la présence fidèle et fatiguée des mêmes chevaux de traits pour faire avancer la vieille carriole du marché littéraire, ce dernier accuse un recul de 7 % en volume de ventes par rapport à la semaine dernière et à la même période de l'année dernier. Mécaniquement, le chiffre d'affaires est lui aussi en diminution : de 7 % comparé à la semaine 41, et de 5 % par rapport à la semaine 42 de 2024.

C'est tout bon pour nous

