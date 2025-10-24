Tatsuki Fujimoto 17-26, huit courts pour un auteur au long cours

Justement titrée Tatsuki Fujimoto 17-26, l'anthologie animée réunit huit courts-métrages tirés d'autant d'histoires du mangaka. Plusieurs studios d'animation ont été sollicités, pour chacun des films : parmi eux, Lapin Track, GRAPH77, Studio Kafka ou encore 100studio.

Tatsuki Fujimoto 17-26 sera diffusée, en France, par Amazon Prime Vidéo à compter du 7 novembre prochain.

Rappelons que les mangas originaux ont été publiés en France par Kazé, en deux volumes, 17-21 et 22-26, traduits par Sébastien Ludmann.

