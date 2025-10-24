Affaire Epstein : l'auteur Michael Wolff accuse Melania Trump d'“intimidation

Connu pour ses enquêtes et livres consacrés à Donald Trump, notamment Le Feu et la Fureur. Trump à la Maison-Blanche (traduit par Isabelle Chelley, Nikki Copper, Michel Faure et Valérie Le Plouhinec, Robert Laffont) et État de siège. Trump seul contre tous (traduit par Odile Demange, Laure Joanin et Pierre Reignier, Robert Laffont), Michael Wolff se confronte cette fois à Melania Trump.

L'auteur américain a porté plainte auprès d'un tribunal de New York contre Melania Trump, accusant cette dernière de lui avoir fait parvenir une « lettre de menace », dont l'objectif serait de « créer un climat de peur dans le pays, afin d'empêcher les citoyens de jouir des droits garantis par le Premier amendement de la Constitution ». Ce dernier protège notamment la liberté d'expression des Américains.

Wolff assure avoir reçu un courrier rédigé par les avocats de Melania Trump, réclamant le « retrait immédiat » de certains éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump (Redux). La missive demande par ailleurs « des excuses immédiates pour les déclarations fausses, diffamatoires, dénigrantes, trompeuses et incendiaires à l'égard de Mme Trump », ainsi qu'une compensation financière pour le « préjudice » subi.

En cas de refus de Wolff d'ici le 21 octobre 2025, celui-ci s'exposait à « une action judiciaire réclamant des dommages et intérêts à hauteur d'un milliard de dollars », d'après le courrier cité par l'auteur dans sa plainte, accessible en fin d'article.

Une procédure-bâillon ?

Michael Wolff estime que le courrier envoyé par les avocats de Melania Trump s'apparente à une procédure-bâillon, une action en justice mise en œuvre afin de s'assurer du silence d'une voix critique. D'après l'auteur de The Art of Her Deal, les menaces chercheraient également « à mettre fin à une enquête légitime sur l'affaire Epstein, que les Trump et leurs collaborateurs tentent systématiquement d’entraver et étouffer ».

L'auteur et journaliste fait référence à Jeffrey Epstein, milliardaire américain accusé de trafic de mineurs, soupçonné d'avoir supervisé un réseau de prostitution international. Sa compagne, Ghislaine Maxwell, a été condamnée en 2022 à 20 années de détention pour complicité de trafic sexuel, mais Epstein lui-même est mort en prison en 2019, dans l'attente de son procès.

Le décès de Jeffrey Epstein fait depuis l'objet de multiples interrogations et hypothèses, en raison de sa proximité avec de nombreuses personnalités politiques ou médiatiques, dont Donald Trump. Ce dernier s'affichait aux côtés du milliardaire, évoquant même, en 2002 dans le magazine New York, son attrait « pour les jolies femmes, que je partage, et un certain nombre d'entre elles entrent dans la catégorie “jeunes” ».

Wolff assure que l'action en justice vise l'évocation de l'affaire Epstein à partir du prisme du couple Trump, en précisant toutefois que les éléments qu'ils avancent sont fondés. « Il n'est pas diffamatoire d'indiquer que Mme Trump a supervisé la réponse de la Maison-Blanche à ce scandale. Il n'est pas plus diffamatoire d'indiquer que Mme Trump était une des membres du cercle social très large d'Epstein. »

Il précise par ailleurs que le courrier de l'équipe d'avocats de Melania Trump s'appuie sur des citations de Wolff reproduites dans un article du site Daily Beast, qui n'a pas été rédigé par le principal intéressé. Publié en septembre dernier, cet article, basé sur un entretien avec Wolff, a été retiré par le site, qui a considéré « qu'il n'était pas conforme à nos standards de qualité ». Melania Trump avait relayé cette décision, le 15 septembre dernier.

Wolff et les Trump (redux)

Ce litige entre Melania Trump et Michael Wolff s'inscrit dans une lignée de procédures judiciaires intentées par Donald Trump contre les ouvrages se penchant sur son parcours politique ou économique.

En 2018, Trump s'était ainsi attaqué au livre Le Feu et la Fureur d'un certain Michael Wolff, en adressant un courrier menaçant à son éditeur, Henry Holt. « Mr. Trump vous demande donc de cesser et de renoncer immédiatement toute publication, communication au public ou diffusion du livre, de l'article ou de tout extrait ou résumé, à toute personne ou organisation, et de publier une rétractation complète et totale, accompagnée d'excuses à mon client, signalant que toutes les mentions et propos à son sujet dans le livre et l'article manquent de preuves et ne sont pas fondés », intimait cette lettre, restée sans effet, mais qui n'est pas sans rappeler la démarche de Melania Trump.

Cette réaction judiciaire aux livres à paraitre est devenue une habitude. Le magnat de l'immobilier et de la télé-réalité avait ensuite visé la maison Simon & Schuster, pour un livre d'entretiens qu'il avait mené avec Bob Woodward, mais aussi un titre consacré à la gestion financière de son empire (People vs. Donald Trump : An Inside Account, de Mark Pomerantz) ou encore un livre centré sur Melania Trump, écrit par Stephanie Winston Wolkoff.

Plus récemment, Trump a porté plainte contre plusieurs journalistes du New York Times, leur reprochant des articles sur la gestion de son empire financier, mais aussi contre le groupe éditorial Penguin Random House, pour la parution du livre Lucky Loser, qui prolonge ces enquêtes. Retoquée par la justice américaine en raison de sa rédaction, la plainte a été à nouveau déposée par le président des États-Unis il y a quelques jours.

Photographie : Melania et Donald Trump, à la Maison-Blanche, en avril 2025 (NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com