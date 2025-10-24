Un nouveau Prix Booker en 2027, tourné vers le livre jeunesse

Près de six décennies après la création du Prix Booker, la Fondation Prix Booker se dote d'une nouvelle distinction, le Children’s Booker Prize [Prix Booker des enfants, NdR]. La récompense sera inaugurée l'année prochaine, et décernée pour la première fois en 2027, indique l'organisation. Elle saluera un ouvrage destiné aux enfants de 8 à 12 ans, écrit ou traduit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.

Avec cette portée internationale, donc, le Children’s Booker Prize entend « attirer et développer une nouvelle génération de lecteurs en récompensant et en promouvant les meilleurs récits pour enfants écrits par des auteurs du monde entier ».

La dotation importante du prix, 50.000 £, est fournie par AKO Foundation pour les trois premières années d'existence de la récompense. Cette organisation caritative, qui apporte des fonds aux initiatives en faveur du bien-être des plus jeunes, est liée au fonds d'investissement AKO Capital, dont les actifs pesaient quelque 23 milliards $ en 2024...

La Fondation Prix Booker précise que la création du prix s'est étalée sur les trois dernières années, grâce aux multiples financements de plusieurs philanthropes, sans les nommer.

Valoriser la lecture

« Le Children’s Booker Prize est l'entreprise la plus ambitieuse dans laquelle nous nous lançons depuis 20 ans, et nous espérons que son aura s'étende sur les décennies à venir », a souligné Gaby Wood, directrice exécutive de la Fondation Prix Booker. « Elle vise plusieurs objectifs : récompenser les futurs classiques de la littérature jeunesse, inciter plus d'enfants à lire, et préparer le terrain pour qu'une nouvelle génération durable de lecteurs se développe. »

L'auteur et scénariste britannique Frank Cottrell-Boyce présidera le jury du Children’s Booker Prize inaugural. Nommé Waterstones Children’s Laureate depuis 2024, il s'efforce, au cours d'un mandat de deux ans, de promouvoir la littérature jeunesse et la lecture à travers des apparitions et interventions publiques.

Le jury de cette récompense inédite sera particulier, puisqu'il réunira adultes et enfants. Frank Cottrell-Boyce, avec deux autres membres adultes, sélectionnera huit titres, mais le choix de l'ouvrage lauréat se fera de manière collégiale avec trois enfants également membres du jury. « Ce processus accorde une place véritable aux enfants, afin de s'assurer que le lauréat soit recommandé par les plus jeunes à leurs camarades », souligne la fondation.

Les éditeurs du monde entier pourront avancer les candidatures d'ouvrages lors du printemps 2026, et la sélection de 8 ouvrages sera rendue publique en novembre de la même année. Le premier ouvrage lauréat sera révélé en février 2027.

À l'image des Prix Booker et Prix international Booker, les auteurs des 8 titres en sélection recevront chacun 2500 £ (près de 2900 €), tandis le livre lauréat vaudra à son ou ses auteurs la somme de 50.000 £.

Photographie : Booker Prize Foundation

