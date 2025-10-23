Douglas Kennedy, invité d’honneur du festival Marseille Séries Stories 2025

Créé en 2020, Marseille Séries Stories est le premier festival entièrement dédié aux séries issues d’œuvres littéraires. Organisé par Écran total et Cinéfinance, il se tiendra cette année encore au cœur du quartier Euromed-La Joliette. Conçu comme un rendez-vous professionnel, en collaboration avec la SCELF, le festival met en lumière la richesse de la création issue des livres, tout en soulignant leur rôle de moteur pour les diffuseurs.

Netflix, nouveau partenaire officiel

L’édition 2025 accueillera un invité d’honneur de renom : Douglas Kennedy. L’écrivain américain, connu pour ses romans à succès traduits dans le monde entier, viendra présenter l’adaptation télévisée de son œuvre Une Relation dangereuse. Réalisée par Nadège Loiseau, cette adaptation inédite mettra en scène Ophélia Kolb et Grégory Fitoussi, et sera diffusée sur France TV en 2026.

Par sa présence, Douglas Kennedy illustre l’esprit du festival : celui d’une rencontre féconde entre l’auteur, le scénariste et le public, où la fiction littéraire se prolonge et se réinvente sur les écrans.

Marseille Séries Stories entend se distinguer par son approche fondée sur la rencontre : entre auteurs et scénaristes, mais aussi entre professionnels et grand public. Les organisateurs rappellent que c’est « en allant à la rencontre des téléspectateurs que naissent de nouveaux lecteurs ».

Pendant deux jours, les professionnels de l’audiovisuel et de l’édition échangeront sur les enjeux de l’adaptation littéraire, autour d’un marché des éditeurs favorisant les synergies entre maisons d’édition et producteurs. Des actions pédagogiques à destination du jeune public complèteront cette dynamique, soulignant la volonté du festival de transmettre la passion du récit et de l’image.

Grande nouveauté de cette cinquième édition : Netflix rejoint Marseille Séries Stories comme partenaire officiel. Une collaboration qui doit renforcer la dimension internationale et professionnelle du festival. Pour l’édition 2024, 57 maisons d’édition avaient participé, générant plus de 250 rendez-vous professionnels. Le programme complet de l’édition 2025 sera révélé prochainement.

Crédits photo : Marseille Séries Stories

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com