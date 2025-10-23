Isao Takahata, génie du dessin animé japonais

À travers une large sélection de carnets, storyboards, dessins originaux, celluloïds, extraits de films et vidéos, le parcours retrace un demi-siècle de création, révélant la cohérence et la richesse d’un univers qui a profondément influencé le cinéma d’animation contemporain.

Des débuts prometteurs

L’exposition s’ouvre sur les premières années d'Isao Takahata au sein de Toei Doga (aujourd’hui Toei Animation). C’est là qu’il signe en 1968 son premier long-métrage destiné au grand écran : Horus, prince du Soleil, un film collectif et ambitieux qui marque une rupture dans l’histoire du dessin animé japonais.

Abordant des thèmes plus complexes et s’adressant autant aux adultes qu’aux enfants, cette œuvre préfigure déjà la démarche du dessinateur : dépasser les codes du divertissement pour explorer la dimension humaine et sociale de l’animation.

Après avoir quitté Toei Doga, Isao Takahata se tourne vers la télévision. Les années 1970 voient naître plusieurs séries marquantes : Heidi (1974), Marco (1976) et Anne, la maison aux pignons verts (1979).

Malgré la cadence exigeante d’un épisode par semaine, il parvient à développer une approche inédite du récit animé : une attention délicate aux gestes simples, à la nature et aux émotions du quotidien. Dans ces œuvres, la vie ordinaire devient matière à poésie, confirmant le regard profondément empathique du réalisateur.

L’âge Ghibli : mémoire, société et nature

À partir des années 1980, Isao Takahata se consacre à des récits ancrés dans la société japonaise. Ses films produits par le Studio Ghibli abordent les traumatismes de la guerre, la mémoire collective et le rapport à la nature.

Le Tombeau des lucioles (1988), œuvre d’une intensité bouleversante, confronte le spectateur à la souffrance des enfants dans le Japon en guerre. Souvenirs goutte à goutte (1991), plus introspectif, explore les souvenirs et les rêves d’une femme citadine en quête de sens. Avec Pompoko (1994), il signe une fable écologique sur la destruction des forêts et la résistance de leurs habitants, les tanukis.

Cette partie du parcours met en lumière le thème du satoyama, ces zones rurales situées entre montagnes et forêts où les humains entretiennent un lien harmonieux avec la nature, symbole d’un équilibre fragile et menacé.

Les audaces visuelles des années 1990 et 2000

Dans ses dernières années, Isao Takahata renouvelle encore son approche. Il puise son inspiration dans les rouleaux peints traditionnels et recherche un rendu visuel évoquant l’aquarelle. Grâce aux technologies numériques, il parvient à préserver la spontanéité du dessin à la main tout en s’affranchissant du celluloïd classique.

Cette recherche aboutit à deux chefs-d’œuvre : Mes voisins les Yamada (1999), chronique humoristique et minimaliste du quotidien d’une famille japonaise, et Le Conte de la princesse Kaguya (2013), adaptation du célèbre conte du Coupeur de bambou, d’une beauté picturale peu commune.

Cette dernière section invite à découvrir l’alchimie visuelle de Takahata, fruit d’une connaissance approfondie de l’art et d’une volonté constante d’expérimentation.

Un hommage à un poète de l’image

L’exposition « Isao Takahata, Pionnier du dessin animé contemporain, de l’après-guerre au Studio Ghibli » se veut bien plus qu’une rétrospective : c’est un voyage à travers une œuvre humaniste et visionnaire, un hommage à un artiste qui a su unir engagement, émotion et beauté. En revisitant un demi-siècle de création, la Maison de la culture du Japon à Paris offre au public la possibilité de redécouvrir l’un des plus grands maîtres du cinéma d’animation mondial, dont l’héritage continue d’inspirer des générations d’artistes.

Sous le commissariat de Kazuyoshi Tanaka (Studio Ghibli) et avec le conseil scientifique d’Ilan Nguyên (MEMA), l’exposition est organisée par la MCJP (Fondation du Japon) et le Musée Européen du Manga et de l’Anime (MEMA), avec le soutien spécial du Studio Ghibli et la collaboration de NHK Promotions Inc.

Par Hocine Bouhadjera

