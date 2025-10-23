Cocteau, Burroughs, T. E. Lawrence : David Bowie en littérature, à Saint-Rémy

Les photographies, dont plusieurs inédites, dialoguent avec deux œuvres de Jean-Michel Basquiat et une de Jackson Pollock, tandis que le fil émotionnel s’assume pleinement : l’amour fraternel entre David Bowie et son demi-frère Terry Burns. Ici, la photographie se lit comme une page et la scénographie se parcourt comme un roman où le deuil, l’admiration et les influences forment la trame.

L’originalité du projet tient au choix de raconter Bowie à travers Terry Burns. L’exposition s’ouvre sur le poème « Royaume » et revendique, en sous-texte, des affinités littéraires et artistiques avec Pablo Picasso, Francis Bacon, Jean Cocteau, Francis Scott Fitzgerald, William S. Burroughs, Ernest Hemingway, Frank Sinatra, T. E. Lawrence, Elvis Presley, Lucian Freud ou encore Louis Aragon.

Sur 700 mètres carrés, l’accrochage tisse des enchaînements sensibles entre la scène, l’intime et l’atelier. Les signatures de Michel Haddi, Denis O’Regan, Philippe Auliac et Markus Klinko, entre autres, installent la qualité du regard, tandis que les inédits entendent bousculent l’iconographie attendue.

La présence de Basquiat et de Pollock fonctionne comme un contre-champ pictural : énergie, improvisation, tache et geste éclairent la façon dont Bowie composait ses métamorphoses. Le titre lui-même, Mr Jones’ Long Hair, réunit le masque et la mue, et suggère une grammaire de l’allure. La mère, Margaret Burns Jones, affleure comme une ombre douce et tragique ; Terry apparaît en boussole affective ; Bowie, enfin, se révèle scribe de ses propres fictions, feuilletant un album familial devenu biographie sensible.

La scénographie alterne grands tirages pour l’iconique et formats plus intimes pour le journal de bord, tandis que des textes curatoriaux concis guident sans saturer. « On ressort avec la sensation d’avoir lu Bowie autant que de l’avoir vu », assure les porteurs de l'exposition.

L’espace est ouvert de 10h à 19h du mardi au dimanche hors vacances scolaires, puis tous les jours pendant les vacances.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com