À La Haye-Fouassière, la bibliothèque Babouillec devient le cœur culturel du village

La bibliothèque Babouillec se présente comme un espace de convivialité et de partage. « L'idée est de proposer un espace tiers-lieux pour que tout le monde puisse s'y retrouver, se poser, se détendre », explique Christelle Bricaud, responsable de la structure. L’aménagement s’appuie sur la gamme de mobilier Everna, offrant des zones adaptées aux besoins de chaque public.

L’espace jeunesse, à la fois coloré et ergonomique, permet aux plus jeunes de découvrir la lecture de manière ludique. Un coin destiné aux adolescents propose des poufs, des assises confortables, une tour à mangas mobile et des bacs à BD, afin de faciliter l’accès aux collections et d’encourager la lecture plaisir. Les espaces adultes, quant à eux, privilégient la concentration et la sérénité, tandis que le vaste hall d’accueil lumineux devient le cœur battant de la bibliothèque, propice aux échanges et aux rencontres.

La modularité du mobilier et des rayonnages permet d’adapter les lieux à divers usages : ateliers, animations, expositions. Cette flexibilité fait de la bibliothèque un espace vivant, en constante évolution, au service de la communauté.

Une identité locale mise en valeur

L’aménagement intérieur intègre des matériaux naturels, notamment le bois et le liège, en hommage à l’identité viticole et au cadre naturel de La Haye-Fouassière. Ces touches chaleureuses créent une ambiance harmonieuse et accueillante. « L'espace est plus lumineux, agréable et chaleureux avec des touches de bois et de liège, un clin d’œil à l’identité locale marquée par la viticulture », souligne Christelle Bricaud.

Avec ce nouvel équipement, La Haye-Fouassière dispose désormais d’une bibliothèque moderne.

