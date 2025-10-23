Comment lire Georg Lukács ? Les Éditions Sociales proposent la méthode

Comment comprendre Lukács ? Le philosophe marxiste le plus connu du XXe siècle n’est pas réputé pour la clarté de son propos. Se lancer directement et sans y être préparé dans ses textes, c’est prendre le risque de se casser le cerveau. Avancer ligne par ligne, et finir la page en se réalisant qu’on n'est pas sûr d’avoir pigé 10 % de ce qu’on vient de lire.

Sa prose labyrinthique et précisément complexe traverse des concepts qui nécessitent une initiation marxiste particulière, certains qu’il a lui-même inventés. Sa pensée a connu plusieurs évolutions et touche à de nombreux domaines, aux premiers rangs desquels la littérature, l’histoire, et bien sûr le socialisme.

Il est difficile de le résumer, et lire un ouvrage de vulgarisation sur son oeuvre peut provoquer une certaine frustration.

Avec sa collection « Les propédeutiques » — « Étude qui constitue une introduction à une étude plus spécialisée »—, les Éditions Sociales, maison marxiste anciennement liée au PCF, tentent de résoudre ce problème.

Pour chaque thème (la plupart du temps un auteur, ou un mouvement social ou politique : Hegel, le marxisme écologique, la Révolution française, Fanon...) est proposé un ensemble de textes de première main, sélectionnés avec précision pour refléter la substance du sujet traité. Puis un ample et profond commentaire écrit par un spécialiste éclaire le contexte du texte, les notions mentionnées et leurs enjeux.

Une formule particulièrement adaptée au penseur marxiste Georg Lukács, à la diversité des thèmes qu’il aborde et à l’obscurité de sa manière de les aborder. Le livre est divisé en 11 chapitres qui traitent du roman, de la conscience de classe, de la notion de réification, de révolution, d’histoire, de fascisme, du stalinisme, de la vie quotidienne, de travail, d'aliénation ou encore de socialisme.

La technicité des textes de Lukács est alliée à la clarté des commentaires d’Alix Bouffard, maîtresse de conférence en philosophie sociale et politique à l’université de Strasbourg. Et pour ceux à qui ce court — mais dense — ouvrage donne l’eau à la bouche, est proposée à la fin de chaque chapitre une bibliographie comprenant un ensemble de textes de Lukács sur la même thématique et des ouvrages d’autres auteurs pour aller plus loin.