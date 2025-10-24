Les Enfants du Pommier T1 d’Ai Tanaka arrive en France

Le Lézard Noir publie le premier volume de la série d’Ai Tanaka, Les Enfants du Pommier. Connue au Japon sous le titre original Sennen Mannen Ringo no Ko, cette œuvre en trois volumes a été prépubliée entre 2011 et le début de l’année 2014 dans le magazine Itan des éditions Kôdansha.
Le 24/10/2025 à 08:51 par Clotilde Martin
0 Réactions
Publié le :
24/10/2025 à 08:51
0
Commentaires
0
Partages
Abandonné à la naissance et recueilli par un bonze, Yukinojô finit par épouser Asahi et part s’installer chez elle, à Aomori. Dans cette région de pommes où la neige tombe en abondance, il trouve un certain apaisement au contact de sa belle-famille et du rythme lent des saisons, loin des tumultes de la capitale durant l’ère Shôwa.
Mais un jour d’hiver, alors qu’Asahi est alitée, il commettra un acte irréparable, sans en avoir conscience, qui bouleversera le destin du village… Un conte fantastique et mélancolique dans une campagne de pommiers recouverte par la neige.
Les éditions Le Lézard Noir nous en proposent les premières pages :
Ai Tanaka est une mangaka japonaise. En 2010, elle remporte le Super Character Comic Award de Kôdansha. En 2016, elle crée la série Le Roi des limbes (Limbo the King), un hommage aux Buddy Movies des années 1990.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 24/09/2025
168 pages
Le Lézard Noir
8,50 €
