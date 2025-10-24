Les fondateurs de l'AGESSA contre l'intérêt des auteurs ?

Actualitté apprend que ce serait aujourd’hui 28 organisations d’artistes-auteurs et autrices qui se mobilisent en faveur de la création d’un véritable Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs : « Depuis cinquante ans, l’ex-AGESSA — devenue SSAA — cumule les défaillances structurelles : comptes non certifiés, retraites non validées, affiliations perdues, données non transmises, gouvernance opaque et dépenses injustifiables », peut-on lire.

Et d’ajouter : « La SSAA n’est ni une caisse, ni un organisme de sécurité sociale. C’est un faux-semblant sous forme associative dénué de pouvoir décisionnaire et financé sur fonds publics. Toutes les autres professions disposent d’organismes légitimes fondés sur le code de la sécurité sociale. Les artistes-auteurs, eux, sont les seuls travailleurs français dont la protection sociale dépend d’une association privée cooptée par le gouvernement. Une aberration institutionnelle et une violation du principe fondateur posé par Ambroise Croizat : “La Sécurité sociale doit être administrée par les bénéficiaires eux-mêmes.” »

Les membres fondateurs de l’AGESSA (SGDL, SACEM, SNAC, UPP entre autres) montent au créneau. Ils se mobilisent, pour leur part, en faveur du PLFSS : « Les organisations professionnelles représentatives et majoritaires des artistes-auteurs réaffirment leur soutien à l’article 5, qui garantit l’avenir de la Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs (SSAA) au service de l’intérêt général et de la protection sociale des professionnels du secteur », comme l’indique un communiqué de la SGDL.

« Cette dynamique est portée par les organisations professionnelles largement majoritaires au Conseil d’administration et plus généralement pour représenter les auteurs : EAT, SCA, SGDL, SNAC, UNAC, UPP et CPE. »

Sur ce communiqué est également apposé le logo du Conseil Permanent des Écrivains, structure regroupant des organisations très diverses : organismes de gestion collectives, associations culturelles et syndicats. On apprend néanmoins que de nombreuses organisations siégeant au sein du Conseil Permanent des Écrivains n’avaient pas eu vent de ce communiqué, qui a été validé sans leur accord avec le logo du CPE.

« Nous sommes outrés par la façon du faire du CPE dans ce communiqué », confie une illustratrice qui a alerté ActuaLitté, preuves à l’appui. « Nous allons devoir nous en désolidariser publiquement. J’espère qu’ils ne portent pas cette position au nom de nos adhérents auprès des députés. En fait, le CPE fonctionne exactement comme la SSAA : avec une représentativité autoproclamée, car historique. Et ensuite, ils s’étonnent que des organisations claquent la porte pour s’organiser autrement ! »

On peut alors s’interroger : de quelle majorité parle-t-on dans le communiqué de la SGDL ? Quel est le rôle du CPE, qui est ajouté comme une structure parmi les autres, alors qu’il est censé regrouper l’ensemble ? Et quel est le fonctionnement démocratique du CPE, si certaines organisations ne sont pas mises au courant de telles positions ?

La guerre est belle et bien déclarée entre les organisations fondatrices de l’AGESSA, qui veulent préserver la structure et leur propre pilotage, et d’autres organisations qui se sont émancipées déjà depuis plusieurs années du CPE.

Mais une question demeure : comment juger ce qui est d’intérêt général ? Et quel est l’intérêt de celui des auteurs ?

En l’état, Actualitté a analysé ce que contient le PLFSS. Chacun pourra se faire sa propre opinion :

• Le PLFSS maintient l’agrément de l’ex Agessa, la SSAA, pour le pilotage du régime des artistes-auteurs. Il consacre donc une association loi 1901 pour la gouvernance du régime social d’environ 350 000 personnes.

• Il transfert la mission d’affiliation du régime sans contrôle, puisque les commissions professionnelles sont supprimées. Il n’y a plus de recours amiable possible pour permettre aux artistes les plus précaires de rester affilier.

• Le PLFSS acte aussi une complète dématérialisation via l’URSSAF, ce qui peut poser des problèmes en matière d’égalité d’accès à l’information, en particulier les personnes âgées.

• Il supprime aussi la commission d’action sociale qui était instituée dans le code de la sécurité sociale.

• En revanche, il intègre officiellement des organismes de gestion collective dans la gouvernance du régime.

Il n’est donc pas étonnant que le PLFSS est salué par les organisations fondatrices de l’AGESSA. Il maintient un système existant, consacre la gouvernance des membres fondateurs, et éloigne un peu plus les artistes-auteurs du droit commun des autres travailleurs.

Est-ce bien là, au vue de l’historique de l’Agessa, dans l’intérêt des auteurs, ou bien dans l’intérêt des structures qui disent les défendre ? Nous attendons encore des précisions du Conseil Permanent des Écrivains.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com