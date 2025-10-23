Sylvain Bordesoules, Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles 2025

La Révélation BD a pour vocation de valoriser la création émergente dans le neuvième art. Elle s’adresse aux auteurs ayant publié entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 un album complet — texte et dessin — témoignant d’une démarche artistique affirmée. Le comité de sélection du festival Quai des Bulles avait retenu dix albums cette année, parmi lesquels le jury, coprésidé par Dorothée de Monfreid et Antoine Schneck, a tranché.

Ce jury réunissait des figures reconnues du monde de la bande dessinée et des arts visuels : Pénélope Bagieu (autrice), Sophie Darcq (Révélation BD 2023), Antoine Guillot (journaliste et critique à France Culture), Salomé Lahoche (Révélation BD 2024) et Sophie Mille (directrice des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens).

Leur choix s’est porté sur Sylvain Bordesoules pour son premier récit personnel, Azur Asphalte, salué comme une œuvre « vivante et singulière », à la fois ancrée dans le réel et portée par une grande sensibilité graphique.

Un auteur émergent au talent affirmé

Né à Nice et installé à Paris, Sylvain Bordesoules est diplômé du Cesan, école d’enseignement supérieur de la bande dessinée, dont il sort en 2020. Illustrateur, storyboardeur et auteur, il se fait remarquer en 2023 avec son adaptation graphique du roman L’Été des charognes de Simon Johannin, publiée par Gallimard. Avec Azur Asphalte, il signe une œuvre entièrement originale, nourrie de sa propre expérience et de son regard sur la ville qui l’a vu grandir.

Le jury a salué son « style graphique particulier qui transporte le lecteur dans un récit sensoriel, dépassant le sociologique pour se concentrer sur l’humain ». Les protagonistes de l’album — ses propres sœurs — évoluent dans un décor urbain familier, celui de Nice, représentée loin des clichés de carte postale. Cette approche intime, réaliste et poétique, confère à l’œuvre une profondeur rare.

Le jury a également décerné une mention spéciale à Camille Potte pour son album Ballades, publié aux éditions Atrabile. Les jurés ont tenu à distinguer ce livre « généreux, drôle et intelligent, sorte de détournement féministe des contes médiévaux ».

Le lauréat de la Révélation BD reçoit une dotation de 5000 € et bénéficie d’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée d’un texte critique ou d’un reportage photographique sur son travail. Cette mise en lumière vise à soutenir la carrière d’auteurs émergents et à encourager une nouvelle génération de créateurs.

La remise du prix aura lieu lors de la 44e édition du Festival Quai des Bulles, à Saint-Malo, du 24 au 26 octobre 2025. Sylvain Bordesoules participera à une rencontre publique le samedi 25 octobre à 15h30, au Palais du Grand Large, Rotonde Jacques Cartier.

Depuis sa création, la Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles a récompensé des auteurs dont les univers et les esthétiques témoignent de la richesse et de la vitalité de la création indépendante :

2024 : Ernestine de Salomé Lahoche (Même pas mal)

2023 : Hanbok de Sophie Darcq (L’Apocalypse)

2022 : Avant l’oubli de Lisa Blumen (L’Employé du Moi)

2021 : L’Alcazar de Simon Lamouret (Sarbacane)

2020 : Nagasaki d’Agnès Hostache (Le Lézard noir)

2019 : Sabre d’Éric Feres (Dargaud)

2018 : Comme un frisson d’Aniss El Hamouri (Vide Cocagne)

2017 : Le profil de Jean Melville de Robin Cousin (FLBLB)

2016 : Stupor Mundi de Néjib (Gallimard BD)

Crédits photo : ADAGP / Quai des Bulles

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com