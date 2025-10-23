15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante

L'extension de ce soutien financier à l’achat de livres, y compris les manuels scolaires, dans les librairies indépendantes de la région, s’inscrit dans la continuité de la politique régionale du livre et de la lecture, initiée en 2017. L'Île-de-France soutient à hauteur de 8 millions € l’ensemble de la chaîne du livre — de l’auteur au lecteur, en passant par les éditeurs et les diffuseurs.

La Région accompagne ainsi de nombreux projets : résidences d’écrivains, manifestations littéraires, initiatives des éditeurs, actions en médiathèques ou en lycées, autant de dispositifs qui réaffirment la place centrale du livre et de la lecture dans la vie culturelle francilienne.

En intégrant le livre à Labaz, la Région annonce poursuivre un double objectif : « Soutenir la pratique de la lecture chez les jeunes, dont nous savons qu'elle est essentielle, et renforcer le dynamisme du réseau des librairies indépendantes, lieux de proximité et de découverte dont nous connaissons les fragilités. »

La Région invite ainsi les librairies franciliennes à devenir partenaires de Labaz, en se rendant à ce lien et en suivant la procédure ci-dessous :

Crédits photo : Engin Akyurt - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com