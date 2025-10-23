Hellboy souffle ses 30 bougies chez Momie Grenoble : l’enfer n’a jamais été aussi accueillant

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Stéf, libraire depuis 2019 ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage particulièrement marquant : Hellboy, dans une édition édition spéciale que propose le réseau Momie, avec Delcourt.
Le 23/10/2025
Publié le :
23/10/2025
À Grenoble, la librairie Momie célèbre les trente ans d’un démon devenu icône : Hellboy. Pour l’occasion, une édition spéciale, exclusive au réseau Momie, vient marquer l’anniversaire du plus célèbre colosse rouge de la bande dessinée américaine. Un objet rare, pensé pour tous les lecteurs, initiés ou non. Stef, libraire chez Momie Grenoble depuis 2019, en parle avec une passion contagieuse.
« Hellboy, c’est la BD qui rassemble. L’album idéal pour franchir sans crainte la frontière entre la BD franco-belge et le comics américain. » Pour lui, cette édition anniversaire illustre parfaitement l’esprit Momie : « Celui d’une maison ouverte à tous, où la curiosité se cultive avec bienveillance. »
Le pari de Momie est audacieux mais cohérent : offrir un Hellboy accessible, débarrassé du vertige que provoquent ses vingt tomes, ses dérivés et ses adaptations. Stef insiste sur ce point : « C’est le Hellboy à avoir chez soi. Pas besoin de suivre vingt années de publications : on peut plonger dedans sans mode d’emploi. »
Car si les films de Guillermo del Toro ont rendu le personnage familier, ils n’en saisissent qu’une facette. « Les films sont des objets de cinéma magnifiques, à la manière de Del Toro ; mais l’album, lui, c’est Hellboy dans toute sa vérité. »
Et cette vérité, Mike Mignola l’a sculptée en croisant le folklore, la tragédie, la tendresse et la peur : un monstre qui ne veut pas l’être, un héros condamné à sauver le monde qu’il pourrait détruire.
L’univers de Hellboy emprunte à Lovecraft ses abîmes et à la tradition pulp son souffle d’aventure. Stef y voit une filiation naturelle : « Le pulp, c’est le grand frère du comics. Des figures comme The Shadow ont ouvert la voie ; Hellboy en est l’héritier direct. »
Il souligne combien Mignola a su tirer parti de ces influences : une mythologie moderne bâtie sur les ruines du mythe. Le résultat ? Une œuvre à la fois archaïque et avant-gardiste, classique et résolument contemporaine.
Sous ses cornes limées, Hellboy est une parabole. « C’est un monstre au cœur immense, presque un Casimir pour adultes : un colosse au physique disgracieux mais à l’âme lumineuse. » Il n’est ni un super-héros, ni un simple démon ; il se suffit à lui-même.
Chez Momie Grenoble, l’accueil a toujours été une seconde nature. Stef décrit le rôle du libraire comme celui d’un guide, jamais d’un prescripteur : « Celui qui pousse la porte d’une librairie ou de Momie, c’est déjà un lecteur. Parfois un peu perdu, souvent curieux. À nous de lui montrer que la BD est un territoire infini, sans codes fermés. »
Cette philosophie s’enracine dans son propre parcours. Libraire spécialisé en comics et BD alternative, Stef a grandi avec Maus, lu à douze ans. « Ce livre m’a appris qu’on pouvait aborder les sujets les plus durs avec une intelligence et une poésie infinies. » Devenu professionnel, il garde le même enthousiasme : vingt ans de découvertes, de jury de prix, de rencontres avec des lecteurs.
Dans le regard de Stef, Hellboy incarne ce lien entre mémoire et modernité. Mike Mignola, passé par toutes les grandes maisons de comics dans les années 1980, a su, dit-il, « faire le tour du genre et créer son propre mythe ». Un mythe à hauteur d’homme, où la mélancolie rivalise avec la puissance visuelle.
Ainsi, l’édition spéciale Momie ne se contente pas de célébrer un anniversaire : elle réaffirme une conviction. Celle que la bande dessinée, loin d’être un simple divertissement, demeure un langage universel. Et que dans l’enfer rouge d’Hellboy, brûle encore la flamme de la passion — celle des lecteurs, des libraires et des créateurs.
Crédits photo : Momie Grenoble
Par Nicolas Gary
