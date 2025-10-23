Le Reader Act jugé inconstitutionnel : un coup d’arrêt à la censure au Texas

Le Reader Act, signé en 2023 par le gouverneur républicain de l'État, Greg Abbott, entendait contraindre les vendeurs de livres à examiner des millions d’ouvrages destinés aux bibliothèques scolaires pour leur attribuer un commentaire, « sexuellement explicite » ou « sexuellement pertinent ». Cette classification devait être soumise à l’Agence d’éducation du Texas, qui aurait pu imposer ses propres évaluations, comme le détaille un document de la Texas Library Association, organisation de bibliothèques texanes. Les vendeurs refusant d’obtempérer risquaient d’être exclus des marchés publics.

Un précédent pour tout le pays

Sous couvert de protéger les enfants, la loi plaçait ainsi les professionnels du livre dans la position de censeurs, responsables du filtrage de la production littéraire. Le juge Albright, dans sa décision rendue publique le 22 octobre 2025, estime que la loi impose aux libraires de « parler au nom de l’État » et les force à diffuser un message qu’ils ne partagent pas, en violation du Premier Amendement. Il considère également que la mesure équivaut à une « censure préalable », empêchant la diffusion d’ouvrages avant toute évaluation judiciaire.

La plainte, déposée dès juillet 2023 par les librairies BookPeople à Austin et Blue Willow Bookshop à Houston, avec le soutien de l’American Booksellers Association, de l’Association of American Publishers, de l’Authors Guild et du Comic Book Legal Defense Fund, dénonçait une atteinte directe à la liberté d’expression et une menace pour la viabilité économique du secteur.

Le juge leur donne raison sur toute la ligne, confirmant une première injonction prononcée en septembre 2023 et validée par la Cour d’appel du cinquième circuit - une des treize cours d’appel fédérales des États-Unis, et deuxième niveau du système judiciaire fédéral, juste en dessous de la Cour suprême des États-Unis - en janvier 2025. Cette dernière avait déjà souligné que « les plaignants ont un intérêt à vendre des livres sans être contraints de relayer le message préféré de l’État ».

Les organisations professionnelles saluent une victoire historique pour la liberté de lire et la survie du commerce du livre indépendant. Valerie Koehler, propriétaire de Blue Willow Bookshop, s’est félicitée d’une décision « claire, équilibrée et salutaire », rappelant que « le rôle des libraires n’est pas de juger ce que les lecteurs achètent ».

Allison K. Hill, présidente de l’American Booksellers Association, a souligné que le jugement « protège les librairies de l’imposition d’une loi déraisonnable qui aurait menacé leur existence ». Les éditeurs voient également dans cette décision un signal fort : elle rappelle que la liberté d’expression s’étend à toutes les étapes de la chaîne du livre, de la création à la diffusion.

Un jugement porteur d’espoir

Le Reader Act s’inscrit dans un mouvement plus large de censure, largement couvert par ActuaLitté, qui touche aujourd’hui plusieurs États américains gouvernés par des responsables républicains, notamment la Floride et l’Arkansas. Ces législations prétendent protéger les élèves de contenus jugés « obscènes » ou « inappropriés », mais servent souvent à écarter des œuvres abordant des sujets de société tels que le racisme, la sexualité, le genre ou l’histoire des minorités.

Selon le rapport 2025 de l’American Library Association, la censure des livres reste un phénomène massif aux États-Unis, malgré une légère baisse par rapport à l’année précédente. En 2024, l’organisation a recensé 821 tentatives de retrait ou de restriction d’ouvrages dans les bibliothèques scolaires et publiques, visant au total 2452 titres différents.

Ces chiffres demeurent parmi les plus élevés depuis que l’ALA a commencé à documenter les attaques contre la liberté de lire, en 1990. L’étude souligne que la majorité des démarches émane désormais de groupes militants organisés, d’élus locaux ou de membres de conseils scolaires, bien davantage que de parents isolés. Les livres visés abordent le plus souvent des questions de genre, de sexualité, de racisme ou d’identité, ce qui confirme que les campagnes de censure visent moins des contenus jugés explicites que la diversité des voix et des expériences qu’ils représentent.

Si l’État du Texas peut encore faire appel devant la Cour suprême, les défenseurs du livre voient dans ce jugement une victoire symbolique et concrète : la reconnaissance du droit fondamental de lire, d’écrire et de diffuser sans l’ombre d’un contrôle moral d’État.

La décision complète est accessible ci-dessous.

