Les éditions d’en bas fêtent 50 ans d’engagement et de liberté

En 2026, les éditions d’en bas fêtent leurs 50 ans. Les éditions d’en bas souhaitent mettre en avant leur riche catalogue de plus de 600 titres, leurs autrices & auteurs, traductrices & traducteurs, à travers de nombreux événements et rencontres tout au long de l’année, dans toute la Suisse, ainsi qu’en France et en Belgique.

Rétrospective sur 50 ans d’édition

Les éditions d’en bas, ce sont d’abord des personnes qui, dès 1976, souhaitent donner la parole à celles & ceux que l’on n’entend pas, valoriser l’en bas en offrant un espace où leurs témoignages ont toute leur place; proposer un éclairage sur des thématiques de société et des contextes historiques parfois méconnus, des essais critiques, des publications qui relèvent du domaine des sciences sociales et des luttes politiques. C’est également une littérature traduite et francophone de qualité qui fait découvrir d’autres voix.

Le fondateur des éditions d’en bas, Michel Glardon avec un groupe soudé et aguerri de compagnons de route pour qui la militance culturelle et politique était une évidence se sont lancés dans l’aventure. Michel Glardon était un précurseur qui a su reconnaître l’importance des thèmes qui sont restés dans nos préoccupations actuelles, comme, entre autres, le nucléaire, le paupérisme, la migration, l’antimilitarisme, les droits politiques et civils des hommes et des femmes face à la police et au système carcéral.

En 2001, Jean Richard, décédé le 21 juin 2025, reprend le flambeau allumé et entretenu par la bande à Glardon, et continue à porter des titres engagés et à valoriser la littérature, notamment traduite pour dépasser les frontières linguistiques suisses et en dehors grâce à des traductions de textes en prose ou poétiques, bilingues ou non. L’esprit reste le même : donner accès et rendre visible le vécu de son voisin, ou d’un inconnu à des milliers de kilomètres de soi.

Il participe en 2001 à la fondation de l’Alliance des éditeurs indépendants regroupant aujourd’hui plus de 130 maisons d’édition issues de cinq continents et représentant six réseaux linguistiques à travers le monde. Cette mise en réseau a permis des collaborations Nord-Sud et Sud-Sud respectant les réalités économiques des pays du Sud et renforçant le travail des éditeurs indépendants à travers le monde. Du reste les éditions d’en bas ont été reconnues pour ses nombreux engagements, quand elles et Jean Richard ont reçu en 2021 le Prix Enrico Filippini qui a salué les diverses facettes de la complexité culturelle helvétique.

La politique éditoriale des éditions d’en bas depuis 50 ans s’appuie sur plusieurs aspects : l’esprit de coopération, associatif, dans sa volonté de créer des groupes, réseaux de collaboration, en privilégiant le collectif par rapport à l’individuel, là où tout semblerait pousser vers la fracture sociale, continue à tisser du lien pour faire sens du quotidien.

