Comme avance en âge Stephen King, songeons à Victor Hugo

Bien entendu, c’est d’abord à l’attrait de son écriture que Stephen King doit sa fortune littéraire. Riche et féconde, sa plume trouve les mots pour un grand nombre de situations différentes, en plans larges ou en plans intimes, aux facettes concrètes ou abstraites. Sa syntaxe est déliée, luxuriante, directe le plus souvent mais capable de méandres captivants. Son sens des images est frappant. Sa voix narrative est, en outre, toujours juste, empreinte d’une chaleur qui évoque la vie. Elle vibre où il faut, comme il faut, simplement, à fleur d’existence — ce que renforcent, du reste, des italiques de pensée branchés sur les personnages, urgents, poignants, hurlants, incisifs.

C’est ensuite son imagination prodigieuse qu’il convient de noter. Plus de soixante romans, dont plusieurs, fleuves, des centaines de nouvelles, des incursions dans les genres du polar, de la science-fiction et de la fantasy : Stephen King est un auteur inventif, qui excède amplement le cadre du roman d’épouvante auquel on l’associe souvent, à juste titre. Au fil du temps, en parallèle de sa vie familiale, il est parvenu à maintenir la flamme intacte, l’étincelle créative qui le fait écrire quotidiennement.

Loin de flamber seulement en direction de l’imaginaire, cette flamme le fait aussi vers la réalité : celle de son pays, en l’espèce, auquel s’attache l’écrivain, des années 60 à aujourd’hui. Plus ou moins et sauf exception, chacun de ses livres s’ancre dans une société tangible — celle d’une ville et au-delà — qui offre un tableau politique et sociologique des États-Unis d’Amérique — et du Maine, notamment, fascinant d’après Stephen King.

La quatrième raison qui éclaire la gloire flagrante de l’auteur est d’ordre psychologique. Grâce à l’horreur et à ses circonstances extrêmes, le romancier sonde l’âme humaine jusque dans ses ténèbres les plus opaques, les plus sordides. En regard, avec nostalgie, il se tourne vers ce qui sublime la vie : l’amour et l’amitié, le souci de l’autre, le désir, que porte entre autres le rock-and-roll, qui innerve ses livres. Hommes ou femmes de tous âges et de toutes conditions, adultes, enfants, vieillards et adolescents composent une foule de personnages qui animent son œuvre pleine d’émois pour dresser une ligne de partage entre le Bien et le Mal, le bon grain et l’ivraie. Stephen King est un moraliste, en ce sens qu’il porte un regard lucide sur la condition humaine et les intérêts de chacun, qu’il démêle.

Précisément, c’est par cette dernière dimension qui double le caractère prenant de ses livres qu’on accède à l’ultime raison qui rend compte du succès de King, décisive. Celle-ci a trait à la teneur du lien tissé par l’auteur avec ses lecteurs, et qu’entretiennent ses postfaces ou autres textes où il s’exprime en personne à leur égard. En deux mots, ce lien est hugolien, prométhéen. Et il se fonde sur des valeurs vitales : honnêteté, simplicité, humilité, courage et charité, lesquelles sous-tendent tous ses livres tant sur le plan du fond que sur le plan formel. Comme dans les romans de Victor Hugo, on trouve souvent de l’épique dans ceux de King, du gigantisme, du progressisme – même si celui de l’auteur américain est plus trouble et plus complexe –, de l’humanité, sans réserve. Autant dire une générosité à l’écoute de la vie humaine, douloureuse mais féerique, également.

Or c’est bien cela qu’on attend de ce qu’on lit, plus que tout : des récits pour se sentir vivre, des mots pour être intensément, rêver à plus que soi, aller au-delà des bornes habituelles – des mythes plus grands que nature qui explorent l’inouï.

Crédits image : Victor Hugo par Par Étienne Carjat, Domaine public / Stephen King par Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0

Par Galien Sarde

