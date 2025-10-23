Quand la BD rencontre le jeu : Thorgal entre en jeu de cartes

Vous aimez jouer aux cartes et êtes fan du monde viking ? Ce jeu est pour vous. Le jeu de cartes Thorgal est un jeu compétitif pour deux à quatre personnes, à partir de 14 ans, proposant des parties de 45 à 90 minutes. Dans l’univers de la célèbre série, les joueurs cherchent à conquérir des territoires grâce aux personnages et aux objets qu’ils réunissent, tout en se méfiant des embûches semées par leurs adversaires.
Créée en 2013, Don’t Panic Games est une entreprise française d’édition de jeux de société et de livres-jeux. Elle s’inscrit dans une volonté d’intégration et de célébration des cultures de l’imaginaire sous toutes leurs formes. Sous cette direction éditoriale, le catalogue s’est enrichi de créations originales comme Maiko, Attack on Titan – Le Dernier Rempart, Escape Quest ou Game of Dragon Boules Dead... Du party game familial au jeu de plateau avec figurines, des anime aux comics, tous les univers de la pop culture s’y retrouvent dans une production variée et haute en couleur.
Dans Thorgal, les joueurs partent à la conquête de l’univers de la saga viking héroïque et découvrent les mystères du peuple des étoiles. Ils choisissent leur faction et entreprennent de périlleux voyages sur les mers gelées, manipulant les fils du destin pour faire obstacle à leurs adversaires et assurer leur victoire.
À tour de rôle, chacun part à la rencontre de sa destinée ou devient le fléau inexorable de la fatalité. Il s’agit de former son équipe pour mettre le cap sur les lieux emblématiques de la série ou de parsemer d’embûches les voyages de Thorgal et de ses compagnons. Sur les mers glaciales du Grand Nord, seule la bravoure permettra d’inscrire son nom dans la légende. Un affrontement palpitant avec une mécanique originale où les rôles s’inversent à chaque tour.
Conçu par Marcin Tomczy, le jeu bénéficie des illustrations de Grzegorz Rosiński, Giulio De Vita, Yves Sente et Roman Surzhenko, renforçant l’immersion dans l’univers graphique de la bande dessinée. Le coffret contient 260 cartes, 8 plateaux joueur, 58 jetons et deux livrets de règles. Proposé au prix de 45 €, Thorgal, le jeu de cartes sera disponible à partir du 5 novembre.
