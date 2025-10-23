En novembre, la Nouvelle-Aquitaine accueille les littératures du monde

Pendant dix jours, les invités sillonnent la région pour aller à la rencontre du public à travers un vaste programme de rencontres, lectures et échanges littéraires. Ces rendez-vous sont organisés en collaboration avec les bibliothèques, médiathèques, librairies indépendantes, ainsi que les établissements scolaires et universitaires.

Le festival œuvre ainsi à un maillage culturel du territoire, en favorisant la circulation des auteur·rices et l’accès à la littérature, que ce soit en milieu urbain ou rural.

Pour cette édition placée sous le signe des Lumières, le festival accueillera : Rim Battal (Maroc–France), Edmond Baudoin (France), Mathieu Belezi (France), Julie Bouchard (Québec), Jens Christian Grøndahl (Danemark), Eduardo Halfon (Guatemala), Soufiane Khaloua (France), Khosraw Mani (Afghanistan), Layla Martinez (Espagne), Vidya Narine (France), Ehsan Norouzi (Iran), Andrew O’Hagan (Écosse), Karolina Ramqvist (Suède) et Vassili Zorki (Russie).

Un festival itinérant pour les littératures du monde

En 2025, Lettres du monde proposera 70 rendez-vous littéraires dans 40 villes et 17 librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine.

Grâce à cette programmation, le festival permet à de nombreux acteurs du livre — librairies, bibliothèques, médiathèques — d’accueillir des auteurs et autrices venus du monde entier, créant ainsi un dialogue vivant entre les cultures et les lecteurs.

L'ensemble du programme ainsi qu'une présentation détaillée des invités est disponible ci-dessous :

Crédits photo : Lettres du monde – Lumières !

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com