Journées d’AROLE 2025 : quelle place pour l'illustration jeunesse ?

L’illustration véhicule de multiples messages, amuse autant l’enfant que le parent, et forge des liens entre eux. Elle devient un vecteur de transmission essentiel, particulièrement pour l’enfant qui n’a pas encore appris à lire.

Comme le dit le proverbe, « une image vaut mille mots ». Mais l’objectif de l’illustration est-il seulement de réinterpréter ou résumer le texte ? L’image est-elle soumise au texte, ou bien peut-elle aspirer à un rôle plus autonome et significatif ? En définitive, quelle place et quelle fonction l’image occupe-t-elle dans les œuvres destinées aux enfants ? Et, au-delà des questions de sens, quelles sont les méthodes et les démarches qui conduisent à la création d’un visuel ?

Cette édition des Journées d’AROLE proposera un dialogue fécond entre approches académiques et pratiques éditoriales, mettant en lumière la vitalité d’un domaine en pleine effervescence. Grâce à la diversité des intervenants — chercheur·euse·s, auteur·rice·s, illustrateur·rice·s et professionnel·le·s du livre — les Journées offriront une exploration riche et originale de l’illustration jeunesse, entre théorie, création et expérience.

L'ensemble des intervenants est à retrouver ci-dessous, et le programme détaillé ainsi que les informations pratiques à ce lien.

Les intervenants

Autrice de quatre romans et critique littéraire, Sophie Van der Linden consacre ses travaux à l’élaboration d’un modèle théorique sur l’album et le livre illustré. Elle est l’autrice d’articles et d’ouvrages de référence, dont Lire l’album (Atelier du poisson soluble, 2006) et Images des livres pour la jeunesse (Editions Thierry Magnier, 2006), qui font aujourd’hui figure de textes fondateurs dans le domaine de la littérature jeunesse.

Jeanne Ashbé est l'autrice et l'illustratrice d’environ 80 albums pour tout-petits. Elle met à profit sa formation en psychologie et en orthophonie dans une œuvre traduite dans une douzaine de langues. Elle anime régulièrement des formations et des conférences sur la lecture à voix haute, et ses livres ont été primés à l’international.

Denis Kormann est auteur, illustrateur et graphiste. Après une carrière dans la presse, il se consacre à l’illustration jeunesse et adulte, signant des albums tels que La Légende du Colibri (Actes Sud Jeunesse) et Mon grand livre de contes et légendes suisses (Helvetiq). Il enseigne actuellement à l’école d’art Ceruleum.

Léa Tania Lo Cicero, enseignante d’arts visuels et artiste sonore, explore la voix comme matériau plastique et collectif. Lors des Journées d’AROLE, elle présentera un projet mené avec des enfants de 12 ans, où la pratique vocale devient un outil de création esthétique et pédagogique.

L’association Trames est née du croisement entre un projet ponctuel, l’envie de partager et l’énergie d’un collectif. De cette démarche est né le livre Histoires avec des bosses (Editions d'en bas), conçu à partir d’ateliers participatifs. Cet ouvrage réunit des créations authentiques, imparfaites et vivantes, racontant le parcours migratoire d’enfants et de jeunes adultes.

Ian De Haes est auteur et illustrateur jeunesse de plus de vingt albums publiés chez Alice Jeunesse, parmi lesquels le best-seller Superlumineuse. Sa technique à l’aquarelle, d’une grande sensibilité, lui a valu plusieurs distinctions, dont le Prix des libraires du Québec (2020) et le Prix des Incorruptibles (2022).

Jean-Michel Adam, professeur honoraire de linguistique française à l’Université de Lausanne, est un spécialiste reconnu de l’analyse du discours et de la grammaire du texte. Lors des Journées, il consacrera sa conférence au Petit Prince et à son adaptation en bande dessinée par Joann Sfar.

Béatrice Vincent, éditrice et cofondatrice des éditions La Partie, publie depuis 2021 des livres illustrés ouverts à l’expérimentation. Avant cela, elle a travaillé plus de vingt ans chez Albin Michel Jeunesse, où elle a dirigé le label Trapèze et la collection Witty.

Née en Suisse et installée à Paris, Emmanuelle Houdart illustre depuis plus de vingt ans une trentaine d’albums jeunesse, publiés notamment chez Thierry Magnier, Les Fourmis Rouges et Les Grandes Personnes. Son univers visuel singulier mêle étrange, merveilleux et symbolique, créant des mondes denses et poétiques.

Formé à Paris, Strasbourg et Londres, Adrien Parlange vit et travaille à Strasbourg, où il partage son temps entre la création d’albums illustrés et l’enseignement. Ses livres : La Chambre du Lion, Le Ruban, Un abri, publiés chez Albin Michel jeunesse et aux éditions La Partie,ont reçu plusieurs prix internationaux, dont le Prix Sorcière en 2025.

Beatrice Alemagna, née à Bologne en 1973, s’installe à Paris après des études de graphisme à l’ISIA d’Urbino. Autrice et illustratrice reconnue à l’international, elle publie ses albums chez Seuil Jeunesse, Autrement et Gallimard, et participe régulièrement à des festivals à travers le monde.

Enfin, Anne Brouillard, née en 1965, est une illustratrice jeunesse reconnue pour son univers poétique et sensible, qui stimule l’imaginaire des tout-petits comme des plus grands. Ses albums sont régulièrement présentés dans des festivals et expositions à travers le monde.

