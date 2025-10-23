La BnF abattra ses meilleures cartes lors d'une prochaine exposition

La BnF prépare une grande exposition, en 2026, autour des cartes, de leurs créateurs et des imaginaires associés. L'établissement patrimonial abrite à ce titre une remarquable collection de cartes et de plans, au sein d'un département dédié.

Riche de deux siècles de collecte, de signalement et d’accueil du public, il compte également des atlas ou même des globes, datant du Moyen-Âge au XXIe siècle, issus d'une production française ou étrangère. Le département accueille également les collections de la Société de géographie : cartes, imprimés et manuscrits, photographies.

D'après le titre de l'exposition, la BnF pourrait mettre en valeur les espaces imaginaires tirés des œuvres romanesques ou philosophiques, comme l'île d'Utopie de Thomas More, le pays de Tendre, l'île mystérieuse de Jules Verne ou encore la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien...

Pour l'instant, le programme détaillé de cette exposition n'est pas connu, mais la Bibliothèque nationale de France devrait présenter des pièces prêtées par de prestigieuses institutions internationales, de la Bibliothèque Royale de Belgique à la Bibliothèque apostolique vaticane, ou encore la British Library, d'après un arrêté du ministère de la Culture.

Signalons que la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg avait présenté, en 2019, une exposition intitulée « Hors du monde : la carte et l'imaginaire », qui revenait sur les liens entre les cartes et l'imagination, à travers des représentations de parties du monde inconnues, de cartes de lieux mythiques ou de pays extraordinaires nés dans des fictions.

Photographie : Atlas nautique du Monde, dit atlas Miller, hémisphère portugais, 1519, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans (illustration)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com