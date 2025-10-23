Foundation: Galactic Frontier, un jeu mobile tiré de l'oeuvre d'Asimov

A priori renouvelée pour une quatrième saison, la série Foundation est diffusée, en France, sur Apple TV+ depuis 2021. Créée par David S. Goyer et Josh Friedman, la production s'inspire du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov, traduit en français par Jean Rosenthal et Philippe Gindre chez Folio.

La série se décline à présent en jeu vidéo, avec Foundation: Galactic Frontier, développé par le studio FunPlus. Le titre propose de gérer un vaisseau marchand, en formant son équipage, mais aussi en prenant des décisions importantes, avec une influence sur le cours du récit.

Foundation: Galactic Frontier promet différents types de jeu, des combats spatiaux aux affrontements au sein des vaisseaux, en passant par de la gestion pure et dure.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com