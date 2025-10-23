Académie française : Catherine Cusset retire sa candidature “pour convenance personnelle

Le 6 novembre prochain, deux scrutins seront organisés à l'Académie française. Le premier concerne le fauteuil 14, précédemment occupé par Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l'institution pendant plus de deux décennies.

Plusieurs candidats se sont déclarés pour cette place : le romancier, dramaturge et cinéaste Florian Zeller, qui part favori face à des habitués des élections de l'Académie, à savoir Jean-Yves Gerlat et Arnaud-Aaron Upinsky. Dylan Piplard a également présenté sa candidature pour siéger sous la Coupole.

L'autre scrutin du 6 novembre porte sur le fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), disparu en janvier dernier. Parmi les prétendants, le Prix Interallié 1997 et ancien critique cinéma du Masque et la Plume, Éric Neuhoff, candidat malheureux lors du scrutin de mars 2023, la primo-romancière Lucie-Anne Belgy et Arnaud-Aaron Upinsky, à nouveau.

Catherine Cusset, autrice d'Un brillant avenir (Gallimard, 2008), salué par le Prix Goncourt des lycéens, et, plus récemment, de L'autre qu'on adorait (Gallimard, 2016), Vie de David Hockney (Gallimard, 2018) et Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard, 2025), s'était aussi portée candidate.

Le 16 octobre dernier, l'Académie française annonçait le retrait de sa candidature. Contactée, la romancière nous indique avoir fait ce choix « pour convenance personnelle », sans préciser si elle comptait renouveler sa démarche à l'occasion d'une prochaine élection.

Dès le jeudi 13 novembre, l'Académie française procédera en effet à une nouvelle élection, pour déterminer qui siègera au fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin. Selon nos informations, les candidatures enregistrées sont celles de Yves-Denis Delaporte, Éric Dubois, Fabien Dumont, Jean-Yves Gerlat, Haïm Korsia, Olivier Mathieu, Eduardo Pisani, Jean Pruvost, Isaline Remy et Arnaud-Aaron Upinsky.

