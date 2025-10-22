De Fontainebleau à Albi : 24 étapes pour (re)voir la France autrement

Il y a cinq ans, Simon a pris la route. Sans plan ni manifeste, juste un appareil photo et le désir de mieux comprendre ce pays qu’il croyait déjà connaître. De ce voyage est née La Garde du Patrimoine, une communauté en ligne devenue aujourd’hui un véritable mouvement, rassemblant plus de 250.000 passionnés. Et désormais, un livre : À la découverte du patrimoine. Voyage en France avec La Garde du Patrimoine, publié par Michelin Éditions.

Ce beau volume, tout juste paru, traverse la France comme on tourne les pages d’un album : du château de Fontainebleau à la cathédrale d’Albi, du Palais des Papes d’Avignon à la place Stanislas de Nancy. On y croise les monuments emblématiques, mais aussi des lieux plus discrets : la chapelle des Pénitents noirs de Villefranche-de-Rouergue, le château d’Ancy-le-Franc, le Palais Bénédictine de Fécamp. Vingt-quatre étapes, célèbres ou méconnues, réunies par un même regard, celui d’un photographe attentif au détail comme à la mémoire des lieux.

Simon n’adopte pas la posture du guide mais celle du passeur. Ses textes, sobres et précis, accompagnent les lectrices et lecteurs : ils restituent ce qu’un lieu transmet à ceux qui s’y arrêtent — une histoire, une sensation ...

Trois mois de voyage à travers la France ont nourri ce travail. En prolongeant sur papier l’esprit de La Garde du Patrimoine, ce livre poursuit la même idée : rendre le patrimoine accessible, vivant et proche.