Cuisine, écologie, jeunesse : les finalistes des prix du Livre gourmand 2025

Le prix La Mazille récompense une monographie ou un ouvrage collectif sur la cuisine, les pratiques culinaires, l’alimentation, les produits alimentaires ou le fait de manger en général, édité dans l’année précédant le festival, publié en français, remarquable pour son originalité de contenu et/ou de son approche graphique.

Huit ouvrages en compétition :

Marion Chatelain, Le gras, c’est la vie (Flammarion)

Pascal Garbe, Toutes les saveurs du jardin (Éditions Ulmer)

Blandine Glambiasi, Le goût d’un fleuve – La Charente (La Nage de l’Ours)

Xabi & Patrice Ibarboure, Des racines et des cimes – À la table des frères Ibarboure (Éditions Sud-Ouest)

Hélène Jawhara Piner, Séfarade – Une histoire culinaire des Juifs d’Espagne et la diaspora en 55 recettes (Éditions du Rouergue)

Farah Keram, Cuisines d’Afrique du Nord (Flammarion)

Dorothé Perkins, Paris Tokyo mon amour (Éditions de La Martinière)

Nicolas Sintes, French Riviera (Hachette Cuisine)

Jury (7 membres) :

Pierre Gagnaire — Président du jury & président d’honneur du Festival du Livre gourmand

Rodolphe Delcros — Maire-adjoint chargé de la culture de Périgueux

Déborah Dupont-Daguet — Libraire à La Librairie gourmande Paris, autrice

Camille Labro — Journaliste au Monde

Natacha Polony — Éditorialiste et essayiste

Ines Pingot — Étudiante de l’école hôtelière du Périgord

Hélène Castro — Étudiante du BUT Métiers du livre et du patrimoine à l’Université Bordeaux Montaigne

Prix de l’Engagement

Créé à l’occasion de la 20ᵉ édition (2025), le prix de l’engagement distingue un ouvrage littéraire, scientifique ou un essai ayant pour thème principal l’alimentation, la gastronomie et les enjeux liés (nutrition, culture culinaire, biodiversité, écologie alimentaire, économie circulaire, justice sociale liée à la production…), sous un angle engagé et innovant.

Quatre ouvrages en compétition :

Karine Jacquemart, Les dangers de notre alimentation – Dérives et conséquences du système agroalimentaire sur nos vies (Payot),

Marie-Pierre Membrives, Mission cantines scolaires (Éditions Michalon),

Ulysse Thevenon, Le sens du bétail – Vous ne mangerez plus jamais de la même façon (Flammarion),

Geneviève Zola et Laurent Visier, Les cuisines de la nation – Éduquer, nourrir, industrialiser (Éditions Wildproject)

Jury (7 membres) :

Jean-Robert Pitte — Président du jury & président de la Société de géographie

Hélène Reys — Maire-adjointe déléguée à la transition énergétique et au projet alimentaire municipal

Caroline Broué — Productrice (À voix nue, Les Bonnes choses à France Culture)

Clément Bouynet — Journaliste à Sud Ouest & auteur

Damien Conaré — Secrétaire général, chaire UNESCO « Alimentations du monde » (Montpellier SupAgro)

Thien Uven Do — Favsanne, fermenteuse & autrice

Emmanuel Legay — Président du Pays de l’Isle en Périgord et du plan alimentaire territorial

Prix Dame Tartine

Le prix Dame Tartine récompense un livre jeunesse sur la cuisine, les pratiques culinaires, l’alimentation, les produits alimentaires ou l’art de manger, édité dans l’année précédant le festival et publié en français.

Ce prix est décerné par des enfants de 6 à 12 ans par vote. Le vote est ouvert un mois avant le salon et se clôt à la veille du Festival du Livre gourmand. Les enfants de la ville de Périgueux sont sensibilisés par leurs enseignants pendant le temps scolaire, et par les éducateurs pendant le temps périscolaire. Le prix Dame Tartine est le seul prix remis par des enfants dans ce domaine.

Quatre ouvrages en compétition :

D’Ève-Marie Bouche & illustré par Lucia Calfapietra, Madeleines de chef.fes (Gallimard Jeunesse — d’après le podcast de Kidsono)

Représenté au festival par Claire Lefranc-Berge, cheffe invitée du podcast et du livre, et Benoist Husson, président de Kidsono.

D’Hélène Lafaye-Fouhety & illustré par Michaël Bettinelli, Croq/’Vadrouille en Périgord (Les Ardents Éditeurs)

De Caroline Laffon & illustré par Stéphanie Rubini, Comme un grand chef — Cahier d’activités (Glénat Jeunesse — en partenariat avec La Maison Loiseau)

Représenté au festival par Blanche Loiseau, également présente.

De Justine Gautier & illustré par Sarah Loulendo, Sacrés banquets (Éditions Thierry Magnier)

