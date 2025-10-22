Alain Roger, le philosophe qui fit du paysage une affaire d’art, s'en est allé

Né le 6 novembre 1936 à Mirecourt (Vosges), élève un temps de Gilles Deleuze, Alain Roger s’oriente tôt vers l’esthétique et la philosophie de l’art. Après sa thèse (1972, direction Gilles‑Gaston Granger), il enseigne à l’université Blaise‑Pascal (Clermont‑Ferrand), où il devient professeur d’esthétique, tout en animant dans les années 1980 des cycles consacrés aux « grands courants » (esthétique marxiste, psychanalyse de l’art, structuralisme).

L’ « artialisation » : renverser le regard

Son nom reste indissociable du concept d’artialisation, emprunté à Montaigne et systématisé par Alain Roger : la nature ne devient paysage qu’à la condition d’un médiateur artistique (tableaux, littérature, cinéma, jardins…). Il en précisera la double dynamique : in visu (par l’art qui éduque le regard) et in situ (par l’art qui transforme le site). Cette thèse, élaborée dès Nus et paysages (1978, rééd. 2001) et déployée dans le Court traité du paysage (1997), irrigue toute sa pensée.

Paru chez Gallimard, le Court traité du paysage ambitionnait de combler un manque : proposer un cadre théorique accessible et rigoureux à une notion « maltraitée ».

Contre un attachement « patrimonial » aux seuls « beaux sites », Alain Roger défend la possibilité d’éprouver une émotion esthétique devant les paysages contemporains — échangeurs d’autoroutes, éoliennes, centrales nucléaires — à condition de renouveler nos schèmes artistiques. D’où cette formule qui fit débat : les centrales comme « cathédrales du XXIᵉ siècle », et les éoliennes « belles dans le paysage ».

Passeur et institutionnel du paysage

Au-delà de ses livres, Roger fut un passeur. Il contribue au tournant des années 1990 au mouvement qui refonde les études paysagères, autour du DEA « Jardins, paysages, territoires » à l’ENSA Paris‑La Villette, avec les noms phares de la discipline (Lassus, Berque, Donadieu …). Il y enseignera près d’une décennie.

Il prend part aux programmes de recherche ministériels qui lient paysage et politiques publiques, puis paysage et développement durable (2000‑2005 ; 2005‑2010), accompagnant l’essor de la Convention européenne du paysage et une culture de l’évaluation.

Parallèlement, il dirige chez Champ Vallon la collection « Pays/Paysages », où se côtoient rééditions, traductions et essais contemporains : un poste d’observation idéal pour rendre lisible une bibliographie en pleine expansion.

Romans, essais : une œuvre à deux versants

Philosophe de l’art, Roger est aussi romancier. Jérusalem ! Jérusalem ! (1969) ouvre la voie à plusieurs fictions ; La Travestie (1987) sera adaptée au cinéma par Yves Boisset (1988), avec Zabou Breitman. Ce « double versant » nourrit ses essais, volontiers transversaux : Hérésies du désir (1986), Bréviaire de la bêtise (2008), ou La théorie du paysage en France (1974‑1994) (dir., 1995), anthologie qui a fait date.

Son Court traité du paysage reçoit le Prix « La Ville à lire » (1998), décerné par France Culture et la revue Urbanisme — signe d’une reconnaissance au‑delà du cercle académique, dans le débat public sur la ville et ses représentations.

