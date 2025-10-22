ioleggoperché célèbre dix ans de lecture et de bibliothèques scolaires en Italie

Né en 2015, #ioleggoperché a pour mission d’enrichir et de développer les bibliothèques scolaires italiennes en encourageant le don de livres. En dix ans, des millions d’exemplaires ont rejoint les écoles grâce à une collaboration entre libraires, enseignants, éditeurs et citoyens. Pour cette édition anniversaire, la campagne s’étendra exceptionnellement sur dix jours, du 7 au 16 novembre.

La manifestation s’ouvrira le 7 novembre par une grande fête dans toutes les librairies participantes. Lectures à voix haute, rencontres avec les auteurs et soirées festives entre les rayons sont prévues dans dix villes : Milan, Rome, Turin, Vicence, Florence, Rimini, Naples, Lecce, Messine et Cagliari. Le thème de l’année est « Lire, c’est une fête qui ne finit jamais ».

« C’est l’année de la fête, à laquelle nous invitons tout le monde, mais aussi celle où nous faisons le bilan », a déclaré Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE. « Une école sur cinq a pu ouvrir une bibliothèque grâce à #ioleggoperché ».

Cinq nouvelles bibliothèques pour les écoles du Sud

Pour marquer ce dixième anniversaire, l’AIE s’engage à financer cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des régions du Sud de l’Italie où le projet n’avait pas encore été déployé. Chaque établissement bénéficiera d’un bon de 1000 € pour l’achat de livres en librairie. Les écoles choisies se trouvent en Sicile, Campanie, Sardaigne, Calabre et Molise.

Le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, a souligné « Éduquer les jeunes générations à la lecture doit être une priorité : pour la famille, l’école et les institutions. [...] Une initiative comme #ioleggoperché ne peut que recevoir notre soutien ». Son collègue de l’Éducation, Giuseppe Valditara, a rappelé que le projet avait « renforcé de manière exceptionnelle les bibliothèques scolaires et favorisé la lecture chez les élèves de tous âges ».

Un documentaire pour retracer dix ans de lectures partagées

L’AIE, avec le soutien de Pirelli, a réalisé un documentaire intitulé Lire peut tout changer. Dix ans de #ioleggoperché, disponible sur RaiPlay du 7 au 16 novembre. Le film retrace l’histoire du projet à travers les témoignages d’élèves, d’enseignants et de représentants institutionnels, avec des interventions du président de la République Sergio Mattarella et des ministres Giuli et Valditara.

Le documentaire sera présenté le 10 novembre à BookCity Milano, en présence de Sara Zambotti et Luigi Garlando, dans les locaux de Pirelli.

Cette édition enregistre une participation record : 29.216 écoles, 350 crèches et 4061 librairies sont impliquées. Plus de 90.000 « jumelages » entre écoles et librairies ont été noués, formant un vaste réseau de solidarité autour des livres.

Le monde du sport soutient également l’initiative : les ligues de football Serie A, Serie A Féminine, Serie B et Serie C distribueront des livres dans 86 stades. Des athlètes du programme Sport e Salute, parmi lesquels Massimiliano Rosolino et Manuel Bortuzzo, diffuseront des vidéos pour encourager le public à participer aux dons.

Aux côtés du projet principal, #ioleggoperchéLAB-NIDI vise à rapprocher les tout-petits de la lecture. En partenariat avec la Fondation Cariplo, il concerne cette année 350 crèches situées dans des zones fragiles de Lombardie et du Piémont.

« Lire dès les premières années de vie favorise le développement cognitif et affectif des enfants et renforce le lien entre école et famille », a expliqué Giovanni Azzone, président de la Fondation Cariplo.

Pendant la semaine du 7 au 16 novembre, chacun pourra offrir un livre à une école dans une librairie participante. En mars 2026, les éditeurs partenaires compléteront l’opération en donnant plus de 100.000 ouvrages supplémentaires.

Crédits photo : AIE

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com