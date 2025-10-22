Le couple sous la loupe du Salon du livre d’Amour

À 10h30, le Brunch romantique ouvrira la journée par une immersion dans la littérature sentimentale contemporaine. Sandra Milius Duval, avec À l’envers, et Valentine Stergann, autrice de Nos pas sur la neige, évoquent la fragilité des certitudes amoureuses et la perte de repères qui accompagne le désamour.

Leurs héroïnes avancent entre doutes et recommencements. Sous l’animation de la journaliste Marie Jouvin, cette rencontre proposera une réflexion sur la romance comme terrain d’expériences et de remises en question

À 14 h, la table ronde D’amants à parents donnera la parole à trois autrices qui scrutent le passage de la passion à la parentalité. Manon Fantou (Prends garde à toi), Aurélie Razimbaud (Je danserai pour toi) et Tiphaine Rivière (Le Cœur qui bat) explorent les transformations intimes qu’entraîne la maternité. Leurs récits questionnent la continuité du désir, les équilibres du couple et la manière dont la tendresse se réinvente dans la vie de famille

Ces deux moments littéraires s’inscrivent dans la démarche du Salon : questionner les émotions humaines sous toutes leurs formes. L’amour s’y lit comme un mouvement, fait de ruptures et de reconstructions.

La littérature y devient un espace d’écoute et de partage, où se dessine un couple en perpétuelle mutation, traversé par le doute mais encore capable d’invention. Le dialogue entre ces autrices donne corps à une même intuition : comprendre le lien amoureux, c’est aussi raconter la manière dont il se transforme.

Par Inès Lefoulon

Par Inès Lefoulon