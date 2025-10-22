Victor Hugo, Les Contemplations à la lumière des premiers photographes

Cette édition réunit 90 poèmes choisis, présentés sous coffret, dans un grand format (24,5 × 33 cm) de 400 pages. Deux introductions accompagnent l’ensemble : Florence Naugrette, professeure à la Sorbonne et spécialiste de Victor Hugo, signe « Comme un album », un texte vibrant sur la place des Contemplations dans l’œuvre du poète ; Hélène Orain Pascali, historienne de l’art, éclaire quant à elle la naissance de la photographie au XIXᵉ siècle et l’émergence d’un nouveau regard sur le monde.

Le livre comprend également des notices sur les photographes, un glossaire des techniques et une chronologie « Victor Hugo et son temps ».

Charles Hugo, Victor Hugo, Jersey, vers 1853 Épreuve sur papier salé, 9 ×7,4 cm Musée d’Orsay, Paris © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

La rencontre entre la poésie et la photographie semble ici évidente. Car Hugo, s’il n’a jamais tenu lui-même l’appareil, avait compris très tôt la puissance du nouveau médium, qu’il appelait ces images faites « en collaboration avec le soleil ».

À Jersey, son fils Charles et son ami Auguste Vacquerie immortalisent l’exilé drapé dans sa cape, contemplant l’océan ; ailleurs, Gustave Le Gray, Julia Margaret Cameron, Nadar ou Roger Fenton inventent un langage d’ombres et de lumière qui résonne avec les mots du poète. Dans cette édition, ces photographies deviennent les sœurs silencieuses des vers : elles traduisent la même ferveur, la même tension entre la vie et la disparition, entre la présence et la trace.

À LIRE — Victor Hugo : “J’étais né pour être décorateur”

Publié en 1856, le recueil s’ouvre sur la jeunesse et s’achève sur l’au-delà ; entre les deux, un cri : celui d’un père face à la mort de Léopoldine. Les Contemplations sont « les mémoires d’une âme », selon le mot d’Hugo. Ce livre d’aujourd’hui en restitue l’ampleur spirituelle et la résonance intime : « Cela commence par un sourire, continue par un sanglot et finit par un bruit du clairon dans l’abîme. »

Sous la direction de Joséphine Barbereau et Diane de Selliers, cette édition rend hommage à l’homme et à son siècle. Outre l’édition classique, un tirage limité à 100 exemplaires, accompagné d’une photographie originale de Gustave Le Gray (Arbre, forêt de Fontainebleau, vers 1856), est également disponible, exclusivement auprès de l’éditeur.

Les Contemplations de Victor Hugo

Poèmes et images dialoguent ici comme deux battements d’un même cœur : l’un écrit avec l’encre et le souffle, l’autre avec la lumière et le temps. Dans le sillage de Victor Hugo, ce livre invite à contempler — non seulement le monde, mais la trace fragile de ce qui demeure, entre l’ombre et la clarté.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com