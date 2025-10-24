Le fait divers qui devint mythe : L’affaire Oden, une diabolique dans le Japon de Meiji

Mais Ayame Hosoi et Pierre-François Souyri montrent que ce meurtre, banal en apparence, devient un miroir grossissant des angoisses d’un Japon en mutation : modernisation accélérée, effondrement des statuts, invention du fait divers comme outil de contrôle social.

Le prologue expose la mécanique d’une légende : entre les versions contradictoires de la presse et les silences du dossier judiciaire, « on nage dans le flou […] avec la curieuse impression que personne ne cherche à savoir ce qu’il s’est vraiment passé ». Cette incertitude devient le moteur du livre : plutôt qu’une reconstitution policière, les auteurs livrent une enquête sur la fabrication du mythe d’Oden — « la dernière femme décapitée du Japon ».

Le crime comme révélateur d’une société

Souyri et Hosoi replacent l’affaire dans la première décennie de Meiji, période de bouleversements où les structures féodales s’effacent au profit d’un État-nation. Oden, fille de paysans, épouse d’un lépreux mort dans la misère, incarne cette population flottante que la modernisation marginalise. « Masse informe depuis l’abolition des statuts d’Ancien Régime », écrit Souyri, la foule urbaine effraie : la criminalité féminine devient le symptôme d’un désordre social.

En ce sens, le livre dialogue avec Michel Foucault — le crime comme surface d’inscription du pouvoir — et avec Michèle Perrot ou Dominique Kalifa, dont les auteurs reprennent la thèse : le fait divers, loin d’être anecdotique, est un observatoire du réel. Hosoi et Souyri résument : « L’anecdotique apporte sa part à l’intelligibilité des sociétés. » Le meurtre d’Asakusa devient ainsi un laboratoire : comment une société patriarcale construit-elle la figure de la « femme démon » pour réaffirmer ses normes ?

De la criminelle au symbole

L’un des apports majeurs du livre tient dans la description minutieuse de la récupération d’Oden par la presse et la littérature populaire. Dès 1879, Kanagaki Robun publie Takahashi Oden, histoire d’une femme démoniaque ; Okamoto Kisen lui répond avec Une femme vénéneuse. Les auteurs montrent comment ces feuilletons, nés dans les petits journaux (les « Kanayomi shinbun »), combinent vérisme et invention, brouillant la frontière entre information et fiction.

Hosoi rappelle : « Les lecteurs attendaient du nouveau et du sensationnel, peu importe que les faits soient réels ou fictifs. » Ce glissement annonce la naissance d’une « post-vérité » avant la lettre. L’Oden réelle disparaît derrière son double romanesque : belle, menteuse, lubrique, elle concentre toutes les obsessions d’une société masculine fascinée par la transgression féminine. L’analyse du genre gesaku — cette « littérature d’amusement » — éclaire la façon dont la morale bouddhique du « kanzen chôaku » (« récompenser la vertu, punir le mal ») survit dans une ère qui se veut moderne.

Les théories sous-jacentes

L’essai se lit aussi comme une réflexion sur la naissance des disciplines modernes : anthropologie criminelle, sexologie, presse de masse. Le corps d’Oden, objet d’autopsies et de fantasmes scientifiques, devient l’espace où se cristallisent les discours du pouvoir : la femme criminelle serait biologiquement déviante, « hystérique ». Les auteurs montrent comment le Japon Meiji importe les théories occidentales de Lombroso et Magnan pour légitimer un nouvel ordre moral.

Autre fil théorique : le rapport entre fiction et vérité. Robun, dans son manifeste de 1873, promet d’« écrire la vérité » — mais son réalisme n’est qu’un effet de style. Hosoi et Souyri relisent cette ambiguïté comme une tension fondatrice de la modernité : la littérature, sommée d’être utile et morale, invente pourtant la subjectivité. « Dire la vérité, être fidèle à la réalité historique, devint comme un nouveau slogan », notent-ils, montrant que le réalisme japonais naît d’un compromis entre le reportage et le roman.

Mais surtout, l’ouvrage propose une méditation sur la mémoire : de la chanson populaire de 1936 jusqu’aux mangas du XXe siècle, Oden devient icône érotique, double anticipé d’Abe Sada et de L’Empire des sens. Cette continuité révèle la persistance d’un imaginaire où la femme qui désire est nécessairement coupable.

Un essai d’histoire culturelle

Sur le plan formel, le livre alterne récit historique, analyse des sources et réflexions historiographiques. L’écriture, dense mais fluide, ménage une clarté rare : Hosoi contextualise chaque notion japonaise, Souyri élargit la perspective comparatiste. Les citations de journaux, les passages de Robun ou Kisen sont traduits avec précision ; la langue conserve la saveur du japonais tout en restant lisible.

L’ensemble compose une archéologie du regard : celui d’un Japon qui découvre la modernité à travers un fait divers. Ni plaidoyer féministe simpliste, ni démonstration universitaire sèche, L’affaire Oden interroge les régimes de vérité, les débuts du journalisme et la naissance de l’opinion publique. Le crime d’Asakusa devient ainsi un prisme pour comprendre comment un pays — et peut-être toute société — fabrique ses monstres.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com