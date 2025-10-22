Poésie : les Prix Ganzo automne 2025 dévoilent leurs lauréats

Sous la présidence d’Alain Borer, le jury réunit Jacques Bonnaffé, Claudine Delaunay, Yvon Le Men, Dominique Sampiero, Nathalie Swann et Axel Wiegandt. Pour rappel, le 25 mars 2025, ont été couronnés Seyhmus Daktekin, Prix spécial du jury L’Orénoque 2025, et Joël Vernet, Grand Prix de poésie Robert Ganzo 2025.

Anna Milani remporte le Prix Ganzo Espoir 2025 pour Cantique du lac (Cheyne). Elle succède à Sylvie Marot, lauréate en 2024 pour Physalis (La Crypte).

Dans des proses courtes et intenses, initiatiques, Anna Milani part à en quête d’une féminité du lac et de cet archétype à travers un paysage qui, depuis l’enfance, estompe les frontières entre le visible et l’invisible, le clos et l’ouvert cachés dans les métaphores mouvantes d’une architecture de l’infini.

Le Prix Ganzo Révélation 2025 est remis à Benjamin Guérin pour Quand nous étions des loups (Corlevour). L'an dernier, le lauréat était Frédéric Dieu pour Car le jour touche à son terme (Corlevour).

Dans ce recueil écrit entre lyrisme et clairvoyance, Benjamin Guérin poursuit l’animalité en lui non pour la vaincre mais pour en faire une piste de vie essentielle. Le loup devient la métaphore d’une condition humaine toujours migrante qui revivifierait notre vision du monde et de son écosystème menacé.

Jean Portante se voit remettre le Prix Ganzo du Poète-traducteur 2025 pour la traduction de l’allemand de Rayons de nuit de Paul Celan (Le Castor Astral). L'année dernière le prix était remis à Karine Marcelle Arneodo pour sa traduction du japonais de Le monde sans les mots de Tamura Ryûichi (La Barque).

Jean Portante, poète et traducteur, incarne l’expérience d’une diaspora linguistique, habitant les interstices entre l’italien, le luxembourgeois et le français. Son œuvre, en perpétuelle dérive, se distingue par une exploration de l’oubli, de la survivance et de l’écart, où la langue témoigne de la perte irréparable d’une origine. Récompensé par des distinctions prestigieuses (Servais, Mallarmé, Batty Weber, Fondane, Montréal), Portante propose une cartographie instable du langage, où chaque geste poétique incarne une friction entre l’écrivain et le monde.

Le Prix Ganzo du Traducteur-poète 2025 est remis à Isabelle Macor pour deux traveaux : la traduction du polonais de Les Centaures & autres poèmes, de Zuzanna Ginczanka (La Barque) ; et celle de La pierre, le givre, de Ryszard Krynicki (La Barque). Les lauréats 2024 étaient Roland Crastes de Paulet et Axel Wiegandt pour la traduction de Autralie de Jan Wagner (Illador).

Isabelle Macor, se situe à la frontière des langues, où elle interroge, à travers la traduction et la recherche, la tension entre l’être et la parole. Spécialiste de la poésie polonaise contemporaine, elle défend l’idée que traduire n’est pas transposer, mais créer un espace d’ébranlement où le français, traversé par l’étrangeté du polonais, réinvente ses seuils de sens. Son œuvre, en résonance avec des poètes comme Miłosz et Szymborska, met en lumière une poésie de crise, où la langue traduite vient accentuer l’altérité et la puissance de l’inconnu.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com