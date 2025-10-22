Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Edition

Poésie : les Prix Ganzo automne 2025 dévoilent leurs lauréats

Sous l’égide de la Fondation de France, le jury du Prix de Poésie Robert Ganzo s’est réuni le 7 octobre 2025 pour désigner les lauréats de sa session d’automne. Quatre prix ont été décernés, dans les catégorie Espoir, Révélation, Poète-traducteur et Traducteur-poète.

Le 22/10/2025 à 15:49 par Ugo Loumé

| 2 Partages

Publié le :

22/10/2025 à 15:49

Ugo Loumé

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Sous la présidence d’Alain Borer, le jury réunit Jacques Bonnaffé, Claudine Delaunay, Yvon Le Men, Dominique Sampiero, Nathalie Swann et Axel Wiegandt. Pour rappel, le 25 mars 2025, ont été couronnés Seyhmus Daktekin, Prix spécial du jury L’Orénoque 2025, et Joël Vernet, Grand Prix de poésie Robert Ganzo 2025.

Anna Milani remporte le Prix Ganzo Espoir 2025 pour Cantique du lac (Cheyne). Elle succède à Sylvie Marot, lauréate en 2024 pour Physalis (La Crypte).

Dans des proses courtes et intenses, initiatiques, Anna Milani part à en quête d’une féminité du lac et de cet archétype à travers un paysage qui, depuis l’enfance, estompe les frontières entre le visible et l’invisible, le clos et l’ouvert cachés dans les métaphores mouvantes d’une architecture de l’infini.

Le Prix Ganzo Révélation 2025 est remis à Benjamin Guérin pour Quand nous étions des loups (Corlevour). L'an dernier, le lauréat était Frédéric Dieu pour Car le jour touche à son terme (Corlevour).

Dans ce recueil écrit entre lyrisme et clairvoyance, Benjamin Guérin poursuit l’animalité en lui non pour la vaincre mais pour en faire une piste de vie essentielle. Le loup devient la métaphore d’une condition humaine toujours migrante qui revivifierait notre vision du monde et de son écosystème menacé.

Jean Portante se voit remettre le Prix Ganzo du Poète-traducteur 2025 pour la traduction de l’allemand de Rayons de nuit de Paul Celan (Le Castor Astral). L'année dernière le prix était remis à Karine Marcelle Arneodo pour sa traduction du japonais de Le monde sans les mots de Tamura Ryûichi (La Barque).

Jean Portante, poète et traducteur, incarne l’expérience d’une diaspora linguistique, habitant les interstices entre l’italien, le luxembourgeois et le français. Son œuvre, en perpétuelle dérive, se distingue par une exploration de l’oubli, de la survivance et de l’écart, où la langue témoigne de la perte irréparable d’une origine. Récompensé par des distinctions prestigieuses (Servais, Mallarmé, Batty Weber, Fondane, Montréal), Portante propose une cartographie instable du langage, où chaque geste poétique incarne une friction entre l’écrivain et le monde.

Le Prix Ganzo du Traducteur-poète 2025 est remis à Isabelle Macor pour deux traveaux : la traduction du polonais de Les Centaures & autres poèmes, de Zuzanna Ginczanka (La Barque) ; et celle de La pierre, le givre, de Ryszard Krynicki (La Barque). Les lauréats 2024 étaient Roland Crastes de Paulet et Axel Wiegandt pour la traduction de Autralie de Jan Wagner (Illador).

Isabelle Macor, se situe à la frontière des langues, où elle interroge, à travers la traduction et la recherche, la tension entre l’être et la parole. Spécialiste de la poésie polonaise contemporaine, elle défend l’idée que traduire n’est pas transposer, mais créer un espace d’ébranlement où le français, traversé par l’étrangeté du polonais, réinvente ses seuils de sens. Son œuvre, en résonance avec des poètes comme Miłosz et Szymborska, met en lumière une poésie de crise, où la langue traduite vient accentuer l’altérité et la puissance de l’inconnu.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 

Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com

Commenter cet article

 

Cantique du lac

Anna Milani

Paru le 12/02/2025

64 pages

Cheyne éditeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Scannez le code barre 9782841163618
9782841163618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Quand nous étions des loups

Benjamin Guérin

Paru le 02/10/2024

144 pages

Editions de Corlevour

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372091374
9782372091374
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Rayons de nuit

Paul Celan trad. Jean Portante

Paru le 16/11/2023

79 pages

Le Castor Astral

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027803675
9791027803675
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les centaures & autres poèmes

Zuzanna Ginczanka trad. Isabelle Macor

Paru le 15/03/2024

384 pages

Editions La Barque

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782917504628
9782917504628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Cuisine, écologie, jeunesse : les finalistes des prix du Livre gourmand 2025

La 20ᵉ édition du Festival du Livre gourmand 2025 se tiendra les 14, 15 et 16 novembre 2025 à Périgueux (Dordogne), sous la présidence d’honneur du chef Pierre Gagnaire. Trois prix littéraires seront décernés. La remise des prix aura lieu vendredi 14 novembre, lors de la soirée inaugurale du festival. 

22/10/2025, 18:47

ActuaLitté

6 ouvrages en lice pour la 2e édition du Prix littéraire inclusif

Le Prix littéraire inclusif fait son retour, du 18 octobre 2025 au 23 mai 2026, après une première édition réussie, qui a distingué Feurat Alani pour Je me souviens de Falloujah (JC Lattès). 6 récits ont été retenus pour la sélection de la deuxième édition de cette récompense, qui salue des ouvrages traitant de l’inclusivité et abordant les thèmes de l’exil, du handicap, de l’égalité entre les sexes, de l’égalité des genres et de l’égalité sociale.

22/10/2025, 09:32

ActuaLitté

Laurent Mauvignier lauréat du Prix Landerneau des lecteurs 2025

Le Prix Landerneau des lecteurs 2025 a été attribué à Laurent Mauvignier pour son roman La Maison vide, paru aux Éditions de Minuit. L’annonce a été faite à Paris, le 21 octobre, à l’issue des délibérations organisées au restaurant Roxo/Les Bains, en présence de Mazarine Pingeot, présidente du prix, et de Michel-Édouard Leclerc, fondateur des Espaces culturels E.Leclerc.

21/10/2025, 20:14

ActuaLitté

Cruauté animale : L214 s’invite à la remise de prix chez Michel-Édouard Leclerc

Ce mardi 21 octobre, à partir de 19h, les militants de l’association L214 se sont mobilisés devant la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée à Paris par les Espaces culturels E.Leclerc. L’action, qui s'est déroulée devant le restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3ᵉ arrondissement, à quelques mètres de la cérémonie littéraire où étaient attendus Michel-Édouard Leclerc, Mazarine Pingeot, ainsi que les finalistes Nathacha Appanah, Marie Charrel, Guillaume Poix et Laurent Mauvignier.

21/10/2025, 19:00

ActuaLitté

Sandrine Collette remporte le Prix du Livre Nohée 2025

Le Prix du Livre Nohée 2025 a été attribué à Sandrine Collette pour son roman Madelaine avant l’aube (JC Lattès, août 2024). L’autrice s’est imposée par quatre voix contre deux face à Minh Tran Huy (Ma grand-mère et le Pays de la poésie, Flammarion, janvier 2025), tandis que Miguel Bonnefoy (Le rêve du jaguar, Rivages, août 2024) n’a obtenu aucune voix.

21/10/2025, 17:00

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses finalistes pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

21/10/2025, 15:51

ActuaLitté

Jean-Christophe Cavallin remporte le Prix du premier roman 2025

Réuni mardi 21 octobre Chez Francis , Place de l’Alma, le jury du Prix du Premier roman et du Prix du Premier roman Etranger a révélé son palmarès 2025.

21/10/2025, 14:42

ActuaLitté

Louis-Philippe Dalembert, Prix Littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco 2025

La Fondation Prince Pierre de Monaco a proclamé, le 14 octobre à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, les lauréats de ses Prix 2025 dans les domaines de la littérature, de l’art contemporain, de la musique et de la philosophie. Présidée par la Princesse de Hanovre, la cérémonie a été animée par le journaliste Arnaud Merlin. Le Prix Littéraire a été attribué à l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert pour l’ensemble de son œuvre.

21/10/2025, 14:04

ActuaLitté

Vincent Jendly remporte le Prix des libraires du livre de photographie 2025

France PhotoBook, groupement associatif réunissant les principaux éditeurs français de livres de photographie, a dévoilé le lauréat de la troisième édition du Prix des libraires du livre de photographie. Le photographe suisse Vincent Jendly s’impose avec One Millimeter of Black Dirt and a Veil of Dead Cows, publié par André Frère Éditions.

21/10/2025, 11:53

ActuaLitté

On connait la sélection du Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire 2025

Attribué chaque année et doté de 15.000 €, le Prix Khôra–Institut de France de l’essai littéraire distingue un auteur d’expression française pour une œuvre publiée entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou de l’année précédente. La sélection 2025 vient d'être dévoilée.

21/10/2025, 11:48

ActuaLitté

Nora Bussigny lauréate du Prix Edgar Faure 2025 pour Les nouveaux antisémites

L’Association Edgar Faure a décerné, hier, le Prix Edgar Faure 2025 à Nora Bussigny pour son ouvrage Les nouveaux antisémites, publié aux éditions Albin Michel. Le Prix de l’œuvre engagée a, de son côté, été attribué au sénateur Jean Hingray pour D’un sommet à l’autre (Éditions de l’Éclaireur).

21/10/2025, 11:16

ActuaLitté

Naissance du Prix Senghor des lycéens, 20 ans après le lancement du Prix Senghor

Un nouveau prix littéraire voit le jour. À l’occasion des 30 ans de La Plume Noire et du 20ᵉ anniversaire du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile, a été créé en 2025 le Prix Senghor des Lycéens. Cette distinction, qui prolonge l’esprit du prix initial, vise à promouvoir la langue française et à encourager les jeunes lecteurs à découvrir de nouvelles voix littéraires issues de la Francophonie.

20/10/2025, 18:18

ActuaLitté

Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis révèle ses sélections 2025

La 43ᵉ édition du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis se tiendra le 26 novembre 2025, dans le mythique salon Goncourt du restaurant Drouant (Paris 2ᵉ), afin de distinguer un roman et un essai plaçant l’animal au cœur du récit. Cette année, 21 ouvrages figurent dans la sélection officielle.

20/10/2025, 17:44

ActuaLitté

Le Prix des Saisons a choisi son tout premier lauréat

Le Prix des Saisons, né pour célébrer le passage du temps et la beauté des métamorphoses de la nature, dévoile sa sélection 2025. La remise de la récompense littéraire a eu lieu le vendredi 17 octobre 2025, à l’Hôtel du Couvent, qui domine la Baie des Anges, à Nice. Le tout nouveau a été attribué à Grégory Le Floch pour son roman Peau d’Ourse, publié au Seuil.

20/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les 18 ouvrages de la première sélection

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, l’Association des Amis des Grands Caractères confie aux éditeurs la sélection des ouvrages en lice. Chaque maison présente jusqu’à trois titres répondant aux critères de lisibilité définis pour les personnes malvoyantes. Aucun jury : seuls les lecteurs votent, en deux tours, pour désigner les finalistes puis le lauréat. 

20/10/2025, 11:42

ActuaLitté

Les Prix Terre de France couronnent Jean-Paul Kauffmann et Camille Bordenet

Jean-Paul Kauffmann s’est vu décerner le prix Terre de France pour L’accident (Éditions des Équateurs), lors d’une cérémonie organisée le samedi 18 octobre à l’abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire). Le prix Ouest-France – Terre de France a, quant à lui, été remis à Camille Bordenet pour son ouvrage Sous leurs pas, les années (Robert Laffont).

20/10/2025, 10:28

ActuaLitté

Laura Vazquez, Prix Les Inrockuptibles 2025 pour Les Forces

Le Prix littéraire des Inrockuptibles du meilleur roman français 2025 est remis à Laura Vazquez, pour Les Forces (Sous-Sol). Séphora Pondi remporte le prix du Premier roman pour Avale (Grasset) et deux autrices sont ex-aequo dans la catégorie Roman étranger : Les Vulnérables, de Sigrid Nunez (Stock, trad. par Mathilde Bach) et Je suis fan, de Sheena Patel (Gallimard/Du monde entier, trad. Marie Darrieussecq).

20/10/2025, 07:02

ActuaLitté

Stéphanie Artarit remporte le premier Prix Ensemble pour l’Imaginaire

Le tout premier Prix Ensemble pour l’Imaginaire a été décerné à Stéphanie Artarit pour son roman On ne mange pas les cannibales. La remise du prix a eu lieu le vendredi 17 octobre 2025, lors de la soirée inaugurale du Festival sans nom à Mulhouse.

18/10/2025, 13:53

ActuaLitté

Olivier Nasti, lauréat du premier prix Tous les goûts ont une histoire

À l’occasion de la première édition du Publicisdrugstore Food & Wine Festival, placé sous le patronage du chef Éric Frechon, le prix littéraire « Tous les goûts ont une histoire » a été attribué à Olivier Nasti pour son ouvrage Cuisinier Chasseur, publié aux éditions Glénat.

17/10/2025, 15:03

ActuaLitté

Constantin Alexandrakis Prix Alain Spiess du deuxième roman 2025

Le Prix Alain Spiess du deuxième roman 2025 a été attribué à Constantin Alexandrakis pour son roman L’Hospitalité au démon, publié aux éditions Verticales. Le prix lui sera remis à la librairie Millepages à Vincennes, le 18 novembre à 19H30.

17/10/2025, 14:52

ActuaLitté

Trois finalistes pour le Grand Prix de la Biographie Politique 2025

Fondé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, et doté de 10.000 € par la ville du Touquet-Paris-Plage, le Grand Prix de la Biographie politique récompense chaque année une biographie politique, contemporaine ou historique, écrite en langue française ou traduite. Les finalistes de l'édition 2025 viennent d'être dévoilés.

17/10/2025, 13:00

ActuaLitté

La seconde sélection du Prix du Roman de la Nuit 2025

L'ouvrage lauréat du Prix du Roman de la Nuit sera connu le 20 novembre prochain. En attendant, le jury a réduit sa sélection à cinq titres, qu'il reste désormais à départager. Qui succédera à Erik Orsenna, salué pour La cinquième Saison (Robert Laffont) à l'occasion de la dernière édition ?

17/10/2025, 11:00

ActuaLitté

Découvrez les lauréats du premier Prix littéraire Vanity Fair

Vanity Fair a dévoilé, ce jeudi 16 octobre 2025, les premiers lauréats de son nouveau prix littéraire, en partenariat avec Netflix, Mediawan et l’hôtel Le Meurice, où la remise a eu lieu. Cette récompense, « au carrefour des livres, du cinéma et des séries télé », a pour ambition de saluer les romans, romans graphiques et ouvrages de non-fiction « que l’on imagine avec ferveur adaptés à l’écran ».

17/10/2025, 10:38

ActuaLitté

Quatre livres dans la sélection finale du Prix Clarens du Journal intime 2025

Le jury du Prix Clarens du Journal intime 2025, composé d’écrivains, de chercheurs et de professionnels du livre, s'est réuni pour réduire sa sélection de moitié. Quatre ouvrages, marqués par la guerre et les conflits, sont encore en lice pour la récompense.

17/10/2025, 09:19

ActuaLitté

Mathilda Di Matteo lauréate du Prix Talent Cultura 2025 pour La Bonne Mère

Le Prix Talent Cultura 2025 a été décerné à Mathilda Di Matteo pour son premier roman, La Bonne Mère, publié aux Éditions de l’Iconoclaste. Ce prix, créé il y a plus de vingt ans par l’enseigne Cultura, distingue chaque rentrée littéraire un nouvel auteur prometteur, repéré par un large jury composé de clients et de libraires.

16/10/2025, 17:40

ActuaLitté

Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère

À nouveau réunie le jeudi 16 octobre 2025, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé ses finalistes. Le lauréat sera proclamé le 30 octobre. 

16/10/2025, 16:34

ActuaLitté

Découvrez les finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025

Ce jeudi 16 octobre 2025 à la médiathèque François-Mitterrand de Saint-Denis, l’association La Réunion des Livres a dévoilé la liste des finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2025 ainsi que du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis. Remis depuis 2010 par la ville de Saint-Denis à La Réunion, il récompense un roman francophone publié depuis moins d'un an et soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme. 

16/10/2025, 13:03

ActuaLitté

Yaël Braun-Pivet, Jocelyne Sauvard... Le palmarès des Prix Simone-Veil 2025

À l'occasion du 15e Salon des Femmes de Lettres, au Cercle National des Armées (Paris 8e), les Prix Simone-Veil ont été décernés par Maîtres Jean et Pierre-François Veil, ainsi que Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e. Les distinctions ont salué les œuvres de six autrices.

16/10/2025, 13:01

ActuaLitté

Prix Lamartine 2025 : Jean-Paul Kauffmann lauréat pour L’Accident

Le Prix Lamartine des Départements de France a distingué Jean-Paul Kauffmann pour son roman L’Accident, publié aux éditions Les Équateurs. Pour sa 8ᵉ édition, le jury a salué une œuvre profondément ancrée dans la mémoire des territoires, au terme d’une délibération réunissant quatre autres finalistes. 

16/10/2025, 12:40

ActuaLitté

8 titres encore dans la course pour le Prix Interallié 2025

Le jury du Prix Interallié s'est retrouvé, pour trancher : sur les 12 titres de la première sélection, seuls 8 ont été retenus pour l'étape suivante. Le choix de l'ouvrage lauréat est prévu pour le 5 novembre prochain, rappelons-le, avant une proclamation qui aura lieu le 12 novembre à 13h au sein du restaurant parisien Lasserre.

16/10/2025, 11:51

ActuaLitté

Jean Echenoz, lauréat du Prix de la langue française 2025

Le Prix de la langue française, créé par la Ville de Brive, distingue cette année Jean Echenoz pour l’ensemble de son œuvre. Romancier subtil et ironique, Echenoz rejoint ainsi un palmarès où figurent Annie Ernaux, Pierre Assouline, Emmanuel Carrère, Mona Ozouf ou encore Louis-Philippe Dalembert. Le prix lui sera remis lors de l’inauguration de la 43e Foire du livre de Brive, le 7 novembre.

16/10/2025, 11:13

ActuaLitté

Qui est encore en lice pour le Prix Médicis ? Les deuxièmes sélections 2025

Le prix Médicis, créé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, avait pour vocation première de mettre en lumière des écrivains dont le talent méritait une reconnaissance plus large. Par la suite, il s’est enrichi de nouvelles catégories : en 1970, une distinction consacrée aux romans étrangers, puis en 1985, un prix dédié aux essais.

16/10/2025, 10:32

ActuaLitté

Le biographe de Jean Tousseul reçoit le Prix littéraire 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles

L’historien belge Jacques Vandenbroucke a remporté le Prix littéraire 2025 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son ouvrage biographique Olivier Degée dit Jean Tousseul (1890-1944). Le campagnard mélancolique. Ce livre met en lumière une figure majeure, mais trop méconnue, du patrimoine littéraire wallon.

15/10/2025, 18:42

ActuaLitté

Harvey Awards : Patrick Horvath, Sarah Anderson et Kamome Shirahama primés

Aux côtés des Eisner Awards, les Harvey Awards font partie des récompenses les plus prestigieuses pour le 9e art, aux États-Unis. Lors de la New York Comic Con, organisée du 9 au 12 octobre derniers, ils ont été décernés, en respectant les votes de professionnels de l'édition.

15/10/2025, 16:56

ActuaLitté

Premier Prix du livre pour les bébés : découvrez les 20 livres sélectionnés

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé, le 8 septembre dernier, le lancement du Prix du livre pour les bébés, une distinction portée par le ministère de la Culture. Ce nouveau prix vise à récompenser chaque année un ouvrage de littérature jeunesse destiné aux enfants de moins de trois ans. Le jury ainsi que la première sélection ont été dévoilés.

15/10/2025, 13:22

ActuaLitté

Les lauréats du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2025

Le jury du quatrième Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2025 a couronné, mardi 14 octobre, Hajar Azell pour son roman Le sens de la fuite publié chez Gallimard et El-Mouhoub Mouhoud pour son essai Le Prénom paru au Seuil. Une mention spéciale a par ailleurs été décernée au Culte des saints musulmans, de Catherine Mayeur-Jaouen, édité chez Gallimard, et le Grand Prix du Jury à Abdelwahab Meddeb, disparu en 2014, pour l’ensemble de son œuvre.

14/10/2025, 18:44

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.